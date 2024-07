Medien: Eintracht Frankfurt vor Højlund-Verpflichtung

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Oscar Højlund wechselt wohl zu Eintracht Frankfurt

In diesem Transfer-Sommer hat Eintracht Frankfurt bereits einige vielversprechende Talente an den Main gelotst. Medienberichten aus Dänemark zufolge soll mit Oscar Højlund nun eine vielversprechende Nachwuchshoffnung vom FC Kopenhagen in die Bundesliga wechseln.

Im Sommer 2023 wechselte Rasmus Højlund für rund 70 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United. Solche Ablöse liegen bei seinen Brüdern Oscar und Emil aktuell noch in weiter Ferne. Dennoch zeichnet sich ab, dass die Zwillinge zeitnah den nächsten Karriereschritt machen.

Aktuell kicken die 19-Jährigen noch für den FC Kopenhagen, wo sie in der vergangenen Spielzeit bereits in der erstklassigen Superliga erste Profiluft schnuppern durften. Zuletzt war bereits durchgesickert, dass sich der VfB Stuttgart mit Emil Højlund beschäftigt. "Bold.dk" schreibt von einem "großen Interesse" des deutschen Vize-Meisters.

Eintracht Frankfurt zahlt Millionen-Ablöse für Oscar Højlund

Doch auch sein Zwillingsbruder Emil könnte offenbar seine noch junge Karriere in Deutschland fortsetzen. Das Sportmagazin "Tipsbladet" vermeldet, dass der Abschied des Mittelfeldspielers aus der dänischen Hauptstadt beschlossene Sache ist. Demnach zieht es den U19-Nationalspieler zu Eintracht Frankfurt.

Beide Klubs haben sich auf eine Ablöse von rund zehn Millionen Kronen (umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro) verständigt, heißt es. Zudem habe sich der dänische Rekordmeister eine "hohe Weiterverkaufsbeteiligung" für sein Top-Talent gesichert, dessen Vertrag am Ende des Jahres ausgelaufen wäre. Bereits am Montag wird Højlund in der Mainmetropole erwartet.

Bei den Adlerträgern soll der 19-Jährige dann zunächst den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. In der vergangenen Saison etablierte sich Højlund im Team von Jacob Neestrup und kam trotz seines jungen Alters bereits zu sechs Einsätzen in der Champions League.