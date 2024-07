BVB steigt bei EM-Shootingstar aus

IMAGO/Netherlands v Turkiye

Ferdi Kadioglu ist wohl zu teuer für den BVB

Ferdi Kadioglu spielte mit der türkischen Nationalmannschaft eine überragende EM - und schoss sich damit auf den Radar von zahlreichen Topklubs. Für Borussia Dortmund ist der Linksverteidiger von Fenerbahce aber offenbar zu teuer.

Wie "Sky" berichtet, steigt der BVB aus dem Poker um Ferdi Kadioglu aus. Demnach strebt Fenerbahce eigentlich keinen Verkauf des EM-Shootingstars an.

Sollte ein Klub aber mehr als 30 Millionen Euro bieten, könnten die Türken schwach werden, so der TV-Sender.

Neben dem BVB habe auch Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League die Fühler ausgestreckt.

Kadioglu ist vertraglich noch bis 2026 an Fenerbahce gebunden. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison unumstrittener Stammspieler beim türkischen Topklub. 37 Süper-Lig-Spiele bestritt er von Anfang an, vorzeitig ausgewechselt wurde er dabei nur ein einziges Mal.

Bei der EM stand Kadioglu in allen Partien über 90 Minuten auf dem Platz und trieb seinen Marktwert mit starken Leistungen in die Höhe.

Zuletzt hatten sich die Gerüchte verdichtet, nach denen Borussia Dortmund Ferdi Kadioglu von Fenerbahce als Nachfolger für Ian Maatsen ausgemacht hat. Doch nun steigt der BVB offenbar aus dem Poker um den 24-Jährigen aus.

Diese Alternativen werden beim BVB gehandelt

Als Alternativen wurden bereits Borna Sosa von Ajax Amsterdam und Patrick Dorgu von US Lecce gehandelt.

Sosa spielte von 2018 bis 2023 beim VfB Stuttgart. Im vergangenen Sommer verließ er die Schwaben und wechselte für acht Millionen Euro zu Ajax. Beim niederländischen Topklub ist der Vertrag des kroatischen Nationalspielers noch bis 2028 datiert.

Dorgu wechselte erst im vergangenen Sommer aus seiner dänischen Heimat nach Italien zu US Lecce. Beim Serie-A-Klub schlug der 19-Jährige voll ein.

34 Pflichtspielte konnte der Youngster verbuchen. Dabei trug er sich zwei Mal in die Torschützenliste ein. Hinzu kommt eine Vorlage. Sein Vertrag bei Lecce ist noch bis 2027 datiert. Der U21-Nationalspieler wurde zuletzt auch bei Bayer Leverkusen gehandelt.