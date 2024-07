Nach Olise-Transfer: Plant Gnabry die Bayern-Flucht?

IMAGO/Moritz Mueller

Serge Gnabry ist noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden

Durch den Transfer von Michael Olise ist der Konkurrenzkampf beim FC Bayern auf den Flügelpositionen ordentlich angekurbelt worden. Plant Serge Gnabry nun etwa die Flucht?

Wie "Sky" berichtet, will Gnabry definitiv beim FC Bayern bleiben und versuchen, sich in der kommenden Saison durchzusetzen. Demnach plant der 28-Jährige keinen Wechsel.

Anfragen für den Angreifer liegen den Münchnern ohnehin nicht vor, heißt es weiter. Auch Gespräche mit anderen Vereinen werden derzeit nicht geführt.

Dem TV-Sender zufolge zeichnet sich derzeit ab, dass Gnabry auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern trägt und unter dem neuen Trainer Vincent Kompany einen Neuanfang wagt.

Ende Juni hatte Gnabry seine Absichten bereits klargemacht. Von "Sky" darauf angesprochen, ob er sich vorstellen kann, auch über 2026 hinaus beim FC Bayern zu spielen, entgegnete der 28-Jährige deutlich. "Definitiv", lautete seine Antwort.

"Wir freuen uns auf die neue Saison", sagte er und ergänzte: "Wir alle haben die vergangene Spielzeit hinter uns gelassen."

Das vergangene Fußball-Jahr sei für ihn nicht gerade leicht gewesen. "Die letzte Saison war für uns und für mich persönlich mit all den Verletzungen nicht gut", resümierte er.

Gnabry war immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. In der Bundesliga absolvierte er nur zehn Spiele. Sieben in der Champions League und zwei im DFB-Pokal kommen hinzu.

Gnabry auf der Streichliste des FC Bayern?

Daher gab es immer wieder Gerüchte, nach denen der FC Bayern den Spieler loswerden will. Schließlich würde der 45-fache Nationalspieler, der den Sprung in den EM-Kader verpasst hat, eine ordentliche Ablösesumme in die Kassen spülen.

Außerdem zählt Gnabry zu den Gutverdienern im Münchner Aufgebot. In Sachen Gehaltsbudget würde ein Ende der Zusammenarbeit dem FC Bayern also einiges an Spielraum für Neuzugänge verschaffen.