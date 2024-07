Medien: BVB findet neues Abwehrtalent beim FC Arsenal

IMAGO/David Klein

Ayden Heaven soll das Interesse des BVB geweckt haben

Der BVB ist auf der Suche nach neuen Talenten offenbar beim FC Arsenal fündig geworden. Einem Medienbericht zufolge hat es ein junger Abwehrspieler der Londoner den Dortmundern angetan.

Wie der "Evening Standard" berichtet, ist der BVB an einer Verpflichtung des erst 17-jährigen Ayden Heaven interessiert. Der Abwehrspieler hat beim FC Arsenal bisher lediglich einen Ausbildungsvertrag, aber noch keinen Profivertrag inne.

Die Gunners wollen dies dem Bericht zufolge gerne ändern und den Youngster langfristig an den Verein binden. Allerdings klopfen der BVB und andere nicht genannte Vereine ihre Optionen auf eine Verpflichtung laut "Standard" bereits ab. Zu den Interessenten sollen auch Klubs aus der Premier League gehören, die Heaven in der Vergangenheit bereits gescoutet haben.

Rüstet der BVB seine A-Jugend weiter auf?

Der Teenager wird vor allem aufgrund seiner Vielseitigkeit von den Arsenal-Verantwortlichen geschätzt. So kann er nicht nur im defensiven Mittelfeld auflaufen, sondern auch in der Innenverteidigung. Mit seinen 1,89 m bringt er zudem echtes Gardemaß für das Abwehrzentrum mit.

Beim BVB würde der junge Engländer aller Voraussicht nach zunächst einen Platz im U19-Kader bekommen und bei passenden Leistungen womöglich vereinzelte Einsätze in der zweiten Mannschaft. Beim FC Arsenal reichte es für den Teenager bisher nicht zu einem Profi-Einsatz.

Dafür schaffte Heaven immerhin schon mal den Sprung in den Spieltags-Kader der Gunners. Im Achtelfinale-Hinspiel der vergangenen Champions-League-Saison zählte er beim Spiel gegen den FC Porto zum Aufgebot.

Die A-Jugend des BVB zählte in der vergangenen Saison zu den erfolgreichsten Nachwuchsmannschaften Deutschlands. Der deutsche Meistertitel wurde erst im Finale durch eine Niederlage gegen die TSG Hoffenheim verpasst. In der Youth League überstand das Team die Gruppenphase und scheiterte erst in den anschließenden Playoffs.