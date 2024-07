Platzt der Deal? Guirassy fällt beim BVB durch Medizincheck

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy soll zum BVB wechseln

Damit hat wohl keiner mehr gerechnet! Wunschstürmer Serhou Guirassy ist bei Borussia Dortmund durch den Medizincheck gerasselt. Platzt jetzt der gesamte Transfer zwischen dem Fußball-Bundesligisten und Konkurrent VfB Stuttgart noch auf der Zielgeraden?

Der BVB selbst hat am Mittwochabend darüber informiert, dass es bei dem obligatorischen sportmedizinischen Check des 28-Jährigen Schwierigkeiten gab.

"Während einer medizinischen Untersuchung von Serhou Guirassy wurde eine Verletzung festgestellt, die einer weiteren Abklärung bedarf", teilten die Dortmunder in einer Vereinsmitteilung knapp mit. Doch was bedeutet das konkret?

Wie die für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" am Mittwoch berichteten, soll es sich bei der Verletzung um eine recht frische Blessur handeln, die sich Guirassy während seiner jüngsten Einsätze für die Nationalmannschaft Guineas zugezogen haben soll.

Um in der pikanten Angelegenheit weitere Klarheit zu bekommen, sei in den kommenden Tagen eine detailliertere Untersuchung bei einem externen Spezialisten anberaumt, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Guirassy erzielte 28 Saisontore für den VfB Stuttgart

Guirassy war am Mittwochmorgen auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel erschienen, wo er auch zum ersten Mal auf seinen vermeintlich neuen Cheftrainer Nuri Sahin traf. Nach der mehrstündigen sportmedizinischen Untersuchung, die wie gewohnt im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus durchgeführt wurde, seien die gesundheitlichen Probleme dann zutage getreten.

Ursprünglich hatte es geheißen, dass der Top-Torjäger des VfB Stuttgart (28 Bundesliga-Tore in 28 Einsätzen in 2023/2024) schon am Donnerstag offiziell vorgestellt werden sollte. Am Freitag hätte Guirassy dann schon beim ersten Aufgalopp des BVB mitwirken können, wenn in Holzwickede gegen eine Auswahl aus Amateurfußballern der Region gespielt wird. Aus diesem Vorhaben wird nun offensichtlich nichts.

Guirassy soll in Dortmund einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Dass der Stürmer den VfB Stuttgart verlassen würde, hatten die Schwaben bereits am vergangenen Donnerstag bestätigt. Laut "Sky"-Informationen werden 18 Millionen Euro fällig, sofern der Transfer zustande kommt.