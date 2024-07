Paukenschlag um Kingsley Coman?

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Beendet Kingsley Coman vom FC Bayern seine Nationalmannschaftskarriere?

Bei der Fußball-EM 2024 stand Kingsley Coman lediglich für einen Kurzeinsatz für die französische Nationalmannschaft auf dem Platz. Nun denkt der Flügelstürmer des FC Bayern offenbar darüber nach, seine Karriere bei der Équipe Tricolore zu beenden.

Wie "L'Équipe" berichtet, beschäftigt sich Coman mit einem Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft.

Vor der EM hatte der 27-Jährige lange um eine Teilnahme bangen müssen. Coman hatte sich Ende Januar am Knie verletzt und fiel im April mit einer Muskelverletzung erneut aus, als er gerade zurückgekehrt war.

Passend zum Turnier wurde er allerdings wieder fit. Dennoch setzte Frankreich-Trainer Didier Deschamps nicht auf den Bayern-Star. Nur beim 0:0 gegen die Niederlande in der Gruppenphase kam Coman zum Einsatz und wurde für die letzten 15 Minuten eingewechselt.

Dem Bericht zufolge war Coman mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden, er sei frustriert und verärgert.

Weiter schreibt das Fachmagazin, dass Coman ohnehin nicht vorhabe, bis ins hohe Alter Fußball zu spielen und daher über einen vorzeitigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nachdenkt.

Für die Franzen stand Coman bislang in 57 Partien auf dem Platz. Dabei erzielte er acht Treffer. Den WM-Coup 2018 hatte er wegen einer Verletzung verpasst.

Coman will "in die Geschichte eingehen"

Vor der EM hatte Coman allerdings nicht danach geklungen, als würde er einen Rücktritt in Erwägung ziehen. "Später erinnert man sich nur an die Triumphe. Ich will mit meinem Land noch mehr in die Geschichte eingehen", hatte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gesagt.

Der Titelgewinn in Deutschland sei möglich "und ich glaube auch dran, weil das Potenzial vorhanden ist, aber klar wissen wir auch, dass die Konkurrenz enorm ist".

Die französische Auswahl scheiterte jedoch im Halbfinale an Spanien (1:2).