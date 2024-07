Ex-Bayern-Profi adelt "herausragenden" Southgate

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Nach dem EM-Finaleinzug haben sie Gareth Southgate in England auf einmal alle lieb

Gareth Southgate stand im Verlauf der EM schwer in der Kritik, war vor allem auf der Insel der Buhmann für den Valium-Fußball der englischen Nationalmannschaft. Vergessen, verziehen - nach dem starken 2:1 im Halbfinale gegen Holland erklingen plötzlich Lobeshymnen auf Southgate - so auch von einem Ex-Profi des FC Bayern.

"Gareth Southgate ist herausragend", adelte der frühere Bayern- und DFB-Verteidiger Holger Badstuber in seiner Kolumne für "Sport1" den Dompteur der Three Lions.

Southgates Anteil am zweiten EM-Finaleinzug der Engländer in Folge sei "sehr groß". Er habe Respekt vor dem Trainer, "weil er immer ruhig geblieben ist. Obwohl es um seine Person heftig tobte, ist er seiner Linie treu geblieben. Er hat sich - angefangen bei der Nominierung - nie vor unbequemen Entscheidungen gescheut", so Badstuber.

Die Treffer kurz vor Schluss im Achtelfinale gegen die Slowakei und jetzt gegen Holland seien "kein Zufall, sondern irgendwann das Resultat eines funktionierenden Teams. Den Dusel haben sich die Engländer erarbeitet", kommentierte der 35-Jährige.

Southgate und sein Team seien von Spiel zu Spiel gewachsen. "Was wäre das für eine Geschichte, wenn England dieser Coup nach diesem Turnierverlauf - das auch noch ausgerechnet in Deutschland - gelänge? Die Three Lions kamen harmlos daher, jetzt strotzen sie vor Selbstvertrauen", schrieb Badstuber.

Der sechsmalige deutsche Meister sieht England im Endspiel gegen Spanien keineswegs als Außenseiter. "Ein Plus im direkten Vergleich mit Spanien ist auch die Erfahrung im Team. England hat zwar auch viele junge Spieler, aber diese wiederum agieren auch schon seit Jahren auf höchstem Niveau", analysierte Badstuber.

"Bellingham ist Leistungsträger bei Real, Stones und Phil Foden bei ManCity, Declan Rice und Bukayo Saka haben mit Arsenal eine Entwicklung durchgemacht - und Harry Kane steht vorne ohnehin für sich. Was sie im Verbund gegen Holland gezeigt haben, war frech und variabel zugleich."

Badstuber verneigt sich vor Spaniens Wunderkind Yamal

Spanien sei für ihn dennoch Favorit, so der WM-Dritte von 2010. Fabián Ruiz und Rodri seien für ihn die besten Spieler des Turniers und "das Herz einer insgesamt pulsierenden Mannschaft".

Ein Extra-Lob verteilte Badstuber an Wunderkind Lamine Yamal. "Ich kann mich nicht erinnern, jemals solch einen Spieler in diesem Alter gesehen zu haben, der so weit war und solch einen Einfluss auf das Spiel seines Teams gehabt hat. Vor allem passiert da noch einiges, sein Körper ist noch nicht ganz fertig ausgebildet. Auch sein linker Fuß ist eine Gabe, die er noch weiter verfeinern kann."