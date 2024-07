Union mit Gosens und Torwart Karl in Österreich angekommen

IMAGO/Matthias Koch

Robin Gosens reiste mit Union Berlin ins Trainingslager

Mit einigen Wechsel-Kandidaten und einem neuen Torhüter ist Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin im Trainingslager in Längenfeld angekommen.

Der vertragslose Torwart Carl Klaus (zuletzt 1. FC Nürnberg) sowie die zuletzt mehrfach mit anderen Vereinen in Verbindung gebrachten Akteure Robin Gosens, Danilho Doekhi und Diogo Leite gehören zum Aufgebot, das bei sonnigem Wetter in Österreich eintraf.

In Tirol wird sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson bis zum 19. Juli auf die Bundesliga-Saison vorbereiten. Für Samstagabend war die erste Platzeinheit geplant. Am Donnerstag (17.00 Uhr) findet in Kematen das einzige Testspiel der Köpenicker im Trainingslager gegen Dynamo Kiew statt.

Zum Reisekader zählt erstmals auch wieder EM-Fahrer Tymoteusz Puchacz (Polen). Der Verteidiger war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.