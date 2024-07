Medien: Simons trifft klare Bayern-Entscheidung

IMAGO/motivio

Läuft Xavi Simons ab der Saison 2024/25 für den FC Bayern auf?

Der FC Bayern arbeitet weiter mit allen Mitteln an einem Transfer von Xavi Simons. Gut für den Rekordmeister: Vom niederländischen Nationalspieler gehen weiter positive Signale aus. Schlecht für die Münchner: PSG erweist sich als harter Verhandlungspartner.

Tütet der FC Bayern in diesem Sommer noch einen weiteren Mega-Transfer ein? Wenn, dann wird es wohl auf den Namen Xavi Simons hinauslaufen. Der 21-jährige Niederländer steht dem Vernehmen nach ganz oben auf der Wunschliste von Max Eberl, Vincent Kompany und Co. An seiner Verpflichtung wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet.

Laut "AZ"-Informationen hat die Überzeugungsarbeit des Rekordmeisters auch schon Früchte getragen. Die Münchner Zeitung berichtet, dass Simons einen Wechsel zum FC Bayern gegenüber einen weiteren Saison bei RB Leipzig "klar bevorzugt". Auch die Sachsen buhlen intensiv um den Offensivmann, der in der Saison 2023/24 im RB-Trikot aufblühte. Echte Chancen, so scheint es, haben sie aber wohl nicht.

FC Bayern drohen harte Verhandlungen mit Paris Saint-Germain

Noch unklar ist, wie die Planungen von Simons' Heimatverein Paris Saint-Germain aussehen. Die Franzosen haben angeblich keine Verwendung mehr für den Spieler und würden ihn bei einem passenden Angebot ziehen lassen. Wie hoch dieses Angebot sein müsste, kann nur spekuliert werden. Manche Medien schreiben von 60 bis 70 Millionen, andere von deutlich mehr.

Auch die genauen Wechsel-Modalitäten geben Anlass zu Spekulationen. Der Grund: PSG will Simons frühestens am 1. Januar 2025 fest verkaufen, denn danach müssten sie der PSV Eindhoven keinen Anteil der Ablösesumme mehr überlassen. Französischen Medien zufolge geht es hier um eine Summe in Höhe von zehn Millionen Euro, die PSG mit einem späteren Verkauf sparen könnte.

Denkbar wäre demnach also ein Leihgeschäft, das ab 2025 zu einem festen Transfer wird. Oder aber eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption oder -verpflichtung. Auf welches sich die Klubs am Ende im Fall der Fälle einigen, bleibt abzuwarten.