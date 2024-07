FC Bayern trifft offenbar wichtige Transfer-Entscheidung

IMAGO/Maciej Rogowski

Xavi Simons ist wohl die Wunschlösung des FC Bayern

Xavi Simons und Désiré Doué haben sich beim FC Bayern als die Transfer-Kandidaten für das offensive Mittelfeld herauskristallisiert. Der Fußball-Bundesligist wird aber wohl maximal nur einen der beiden Youngster kaufen.

Laut "Sky" hat sich der FC Bayern dazu entschieden, in diesem Sommer entweder Xavi Simons oder Désiré Doué zu verpflichten. Zuletzt hieß es noch, dass beide Spieler zusammen an der Säbener Straße aufschlagen könnten.

Grund für den Sinneswandel sollen die gestiegenen Preise sowie die bislang ausbleibenden eigenen Verkäufe sein.

Nach Informationen des TV-Senders liegt der Fokus des FC Bayern aktuell auf Simons. Der 21-Jährige war während der letzten Saison von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen und soll einen Abschied von PSG anstreben. Die Sachsen beschäftigen sich wohl ebenfalls mit ihrem Ex-Profi.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl gilt als Fan des niederländischen Nationalspielers. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass ein Paket in Höhe von circa 80 Millionen Euro für Simons fällig werden könnte. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße sollen ebenfalls darüber diskutieren, ob der Oranje-Youngster in diesem oder erst im kommenden Sommer geholt werden soll.

FC Bayern: Kein neues Angebot für Doué?

Wie "Sky" weiter berichtet, hat der FC Bayern bislang kein neues Angebot für Doué abgeben. Die Münchner sollen zuletzt mit einer Offerte von rund 35 Millionen Euro bei Stade Rennes vorstellig geworden sein. Der französische Erstligist lehnte aber dankend ab. Dem Ligue-1-Klub sollen dem Vernehmen nach rund 60 Millionen Euro für den 19-Jährigen vorschweben. Paris Saint-Germain ist offenbar ebenfalls heiß auf den Flügelspieler.

In Person von Dani Olmo befindet sich wohl noch ein dritter Kandidat für das offensive Mittelfeld im Blickfeld des FC Bayern. Der spanische Europameister würde angeblich ein ernsthaftes Thema werden, sollten die Münchner sowohl bei Simons als auch bei Doué leer ausgehen.

Laut "Sport Bild" hat Atlético Madrid aktuell die besten Karten auf eine Verpflichtung von Olmo. RB Leipzig soll bezüglich eines Transfers gesprächsbereit sein.