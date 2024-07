CL-Klub schaut sich nach Hummels-Alternativen um

IMAGO/Mickael Chavet

Mats Hummels ist nach seinem Vertragsende beim BVB auf der Suche nach einem neuen Verein

Der FC Bologna gilt weiterhin als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung des ehemaligen BVB-Verteidigers Mats Hummels. Das Interesse des Champions-League-Teilnehmers hatte Klubboss Claudio Fenucci unlängst bestätigt. Weil sich der Routinier jedoch viel Zeit bei seiner Entscheidung lässt, sieht sich der Verein aus der Serie A nun offenbar nach Alternativen um.

Dass der italienische Champions-League-Teilnehmer FC Bologna an einer Verpflichtung des vereinslosen Mats Hummels interessiert ist, gilt schon seit einigen Wochen als sicher. Am Freitag bestätigte dann auch Klubboss Claudio Fenucci, dass der Verein an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 arbeitet.

"Wir müssen hier nicht über die Gespräche mit Hummels sprechen, aber wir haben ihm das Projekt und unsere Stadt vorgestellt. Wir warten darauf, dass er sich entscheidet. Es gibt keine Frist, aber wenn die Bedingungen nicht gegeben sind, müssen wir uns nach anderen Spielern umsehen", sagte er.

FC Bologna hat zahlreiche Hummels-Alternativen im Visier

Da sich der ehemalige deutsche Nationalspieler aber offenbar nach wie vor nicht entschieden hat, wo er seine Karriere nach dem Abschied aus Dortmund fortsetzen will, ist die Suche nach anderen Innenverteidigern nun angelaufen. Das berichtet die "Corriere dello Sport".

Mit einer Entscheidung des Abwehr-Routiniers rechne das Überraschungsteam der abgelaufenen Serie-A-Saison Anfang der kommenden Woche. Bologna sucht intensiv nach Verstärkungen für das Abwehrzentrum, da es den italienischen EM-Shootingstar Riccardo Calafiori zum FC Arsenal zieht.

Als mögliche Hummels-Alternativen führt die Sportzeitung Logan Costa (FC Toulouse), Daniele Rugani (Juventus Turin), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam) und Yaka Bijol (Udinese) an. Letzterer wurde zuletzt von "Sportitalia" auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.