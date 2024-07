Zwei Bundesliga-Youngster auf Nagelsmann-Zettel

IMAGO/Grant Hubbs

Schafft es Merlin Röhl in die Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft könnte auf dem Weg zur Fußball-WM 2026 frische Impulse bekommen. Laut einem Medienbericht stehen zwei Youngster aus der Bundesliga auf dem DFB-Zettel.

"Sky" zufolge können sich Merlin Röhl (SC Freiburg) und Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) Hoffnungen auf eine Berufung in die deutsche Nationalmannschaft machen.

Röhl winkt demnach noch in diesem Kalenderjahr eine Einladung in die DFB-Auswahl, starke Leistungen beim SC Freiburg vorausgesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann soll sich bereits mit dem zentralen Mittelfeldspieler beschäftigen.

Röhl war 2022 vom FC Ingolstadt in das Breisgau gewechselt. Der 22-Jährige zählte beim SC Freiburg unter Ex-Trainer Christian Streich in der letzten Saison zum Stammpersonal. Laut "Sky" weckt Röhl das Interesse bei namentlich nicht genannten Vereinen. Der Rechtsfuß wird aber wohl auch in der anstehenden Spielzeit in Freiburg bleiben.

U17-Weltmeister ein Mann für die Zukunft

Der TV-Sender nennt mit Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim noch einen weiteren Youngster, der es künftig in die Nationalmannschaft schaffen könnte. Der U17-Weltmeister feierte im Frühjahr sein Bundesliga-Debüt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer muss sich aber zunächst bei der TSG Hoffenheim beweisen, bevor der DFB rufen könnte.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien (1:2 n.V.) bei der zurückliegenden Europameisterschaft am 7. September in der Nations League weiter. Ungarn gastiert dann in Düsseldorf.

Nagelsmann muss die Rücktritte von Toni Kroos und Thomas Müller kompensieren. Weitere Spieler haben ihre Länderspiel-Karriere seit dem EM-K.o. bislang nicht für beendet erklärt.

Die kommende Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada sowie Mexiko statt. Ob dann auch Röhl und Moerstedt mit von der Partie sind, bleibt abzuwarten.