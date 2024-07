Ekitike ruft Saisonziel mit Eintracht Frankfurt aus

IMAGO/Oliver Vogler

Hugo Ekitike spielt seit Jahresbeginn bei Eintracht Frankfurt

Hugo Ekitike wechselte im vergangenen Winter von Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt, traf seit dem viermal in 14 Spielen für die Hessen in der Fußball-Bundesliga. Für die bevorstehende Saison gilt er als der große Hoffnungsträger bei der SGE.

Der 22-Jährige selbst hat jetzt im Gespräch mit der "Sport Bild" erzählt, was er sich für seine erste komplette Saison im deutschen Fußball-Oberhaus vorgenommen hat - sowohl für sich persönlich als auch mit Eintracht Frankfurt.

"Ich strebe nach der bestmöglichen Version von mir selbst auf dem Platz. Ich bin dabei, Fortschritte zu machen und mich weiterzuentwickeln. Ich finde, ich bin auf einem ganz guten Weg", meinte der Angreifer, der unter Cheftrainer Dino Toppmöller zunächst einige Anlaufzeit im Eintracht-Trikot benötigte, in den letzten fünf Saisonspielen in 2023/2024 dann aber mit vier Treffern überzeugte.

Für das neue Spieljahr, welches für die Adlerträger am 24. August mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund beginnen wird, hat sich Ekitike nun die nächsten Entwicklungsschritte vorgenommen.

"Wir stehen noch am Anfang der Vorbereitung, deswegen ist es schwierig, über konkrete Ziele zu sprechen", stellte der Stürmer, der bei PSG schon an der Seite von Neymar oder Kylian Mbappé gespielt hatte, zwar klar.

Ekitike steht bei Eintracht Frankfurt bis 2029 unter Vertrag

Trotzdem habe er sich mit den Frankfurtern nicht nur für die Bundesliga viel vorgenommen, wie er gegenüber dem Fachmagazin weiter ausführte: "Wir wollen einfach eine gute Saison spielen und gerade in den Pokalwettbewerben mehr erreichen als in der vergangenen Spielzeit. Wir wollen in der Europa League die K.o.-Phase erreichen. Und was den DFB-Pokal angeht: Ich habe schon viele Geschichten von Mannschaftskollegen gehört, wie es ist, im Finale in Berlin zu stehen. Das möchte ich auch erleben, und dafür werden wir hart arbeiten."

Um diese Ziele zu erreichen, wolle er im SGE-Trikot "so viele Tore wie möglich erzielen". Vertraglich ist Ekitike noch langfristig bis 2029 an Eintracht Frankfurt gebunden.