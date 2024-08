BVB bestätigt: Füllkrug reist aus Trainingslager ab

IMAGO/Guido Kirchner

Niclas Füllkrug wird den BVB verlassen

Nationalspieler Niclas Füllkrug steht einem Jahr nach seinem Wechsel von Werder Bremen zu Borussia Dortmund schon wieder vor dem Abschied. Der BVB bestätigte am Samstagmorgen, dass der Angreifer aus dem Trainingslager abgereist ist. Offiziell verkündet ist der Transfer aber noch nicht.

Niclas Füllkrug hat das Trainingslager von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund in Bad Ragaz verlassen. Das gab der BVB am Samstag bekannt. "Borussia Dortmund hat den Stürmer für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt", heißt es in der kurzen Mitteilung beim Kurznachrichtendienst X.

Den 31-Jährigen zieht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach London zu West Ham United. Der Premier-League-Klub hat laut "Sky" eine Einigung mit dem BVB über die Ablösemodalitäten erzielt. Der "kicker" widersprach zwar und berichtete, dass noch nicht alle Details geklärt seien. Doch auch nach dem Fachblatt steht ein Wechsel von Füllkrug zu den Hammers kurz bevor. Die "Bild" berichtete zudem, dass der Stürmer auf der Insel "einen Vertrag bis mindestens 2027 unterschreiben" solle.

Borussia Dortmund winkt den Berichten zufolge eine hohe Ablösesumme für den DFB-Spieler und EM-Fahrer. Während "Sky" eine Ablöse in Höhe von 26 Millionen Euro zuzüglich vier Millionen Euro an Variablen erwartet, geht der "kicker" von einer Sockelablöse in Höhe von 27 Millionen Euro aus. Hinzu kämen fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen, wobei drei Millionen leicht zu erreichen seien.

ℹ️ Niclas Füllkrug ist am Samstagmorgen aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist. Borussia Dortmund hat den Stürmer für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt. pic.twitter.com/bgmZL2xHfS — Borussia Dortmund (@BVB) 3. August 2024

BVB erzielt wohl sattes Transfer-Plus

Füllkrugs Wechsel kommt durchaus überraschend: Zwar wurde der Konkurrenzkampf im Angriff durch die Ankunft von VfB Stuttgarts Top-Stürmer Serhou Guirassy erheblich angekurbelt. Der neue Cheftrainer Nuri Sahin hatte allerdings auch betont, dass Niclas Füllkrug in seinen Planungen eine wichtige Rolle spiele. Als Streichkandidaten zählten zuletzt eher Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko.

Nationalspieler Füllkrug war in der vergangenen Saison im BVB-Sturm gesetzt. Er hatte zwölf Bundesliga-Tore erzielt und acht weitere vorbereitet, bei der EM gelangen ihm zwei Treffer. Im vergangenen Jahr hatte Borussia Dortmund 17 Millionen Euro Ablöse an Werder Bremen überwiesen, erzielt somit nun ein sattes Transfer-Plus.