Olympia-Fahrer auf dem Zettel von Gladbach und SGE

Joris Chotard (l.) ist ein Transfer-Kandidat bei Gladbach und Eintracht Frankfurt

Aktuell weilt Joris Chotard vom HSC Montpellier mit der französischem U23-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. Der 22-Jährige gilt als Verkaufskandidat. Gleich fünf Teams aus der Bundesliga sollen an dem Sechser dran sein. Unter anderem Eintracht Frankfurt und Gladbach wird Interesse nachgesagt.

Die Ligue 1 steckt finanziell in der Klemme. Der neue TV-Vertrag des französischen Fußball-Oberhauses wird den Klubs lange nicht so viel Einnahmen bescheren wie zunächst kalkuliert. Die Klubs bereiten sich darauf bereits vor. Der Verkauf von umworbenen Spielern ist unausweichlich.

Darunter leidet auch der Traditionsklub HSC Montpellier, der laut Medienberichten wohl rund 20 Millionen Euro alleine durch Transfererlöse einnehmen muss, um finanziell durch die schwierige Zeit zu kommen. Daher ist der Verein offenbar bereit, den umworbenen Mittelfeldspieler Joris Chotard ziehen zu lassen.

Fünf Bundesliga-Klubs wollen Joris Chotard

Dieser hat das Interesse zahlreicher Klubs aus dem In- und Ausland geweckt. Insbesondere Klubs aus der Bundesliga scheinen ganz heiß auf die Dienste des 22-Jährigen zu sein, der in Montpellier noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2026 besitzt. Laut "L’Equipe" sind gleich fünf deutsche Vereine an dem Sechser dran.

Den Informationen der für gewöhnlich gut informierten Sportzeitung zufolge sind der VfL Wolfsburg, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, und Borussia Mönchengladbach an einer Verpflichtung des französischen U21-Nationalspielers interessiert, der aktuell bei den Olympischen Spielen um eine Medaille kämpft.

Gerüchte um einen Transfer von Chotard nach Gladbach gab es bereits im vergangenen Jahr. Laut "Bild" war der Youngster einer der Kandidaten auf die Nachfolger von Manu Koné. Dessen Abgang zeichnete sich zuletzt ab. Unter anderem soll die AC Mailand an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers der Fohlen interessiert sein.