De Ligt "sehr erpicht" auf Abschied vom FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Mathijs de Ligt will den FC Bayern offenbar unbedingt verlassen

Seit Wochen verhandeln der FC Bayern und Manchester United über eine Ablösesumme für Mathijs de Ligt. Die Münchner fordern weiterhin mindestens 50 Millionen Euro für den niederländischen Innenverteidiger, der offenbar unbedingt zum Top-Klub aus der Premier League wechseln will.

Dass Matthijs de Ligt den FC Bayern im Sommer 2024 noch verlassen könnte, ist ein offenes Geheimnis. Mit Manchester United scheint seit Wochen eigentlich auch schon ein Abnehmer gefunden, wirklich viel Bewegung kam zuletzt allerdings nicht mehr in den Deal.

Dem italienischen Transferinsider Fabrizio Romano zufolge ist klar, dass der deutsche Rekordmeister im Poker um den Oranje-Star nicht so schnell klein beigeben wird. Bislang sollen die Münchner demnach bei allen Gesprächen auf eine Ablöse von 50 Millionen Euro beharrt haben. Wenig deutet daraufhin, dass sich dies ändert.

FC Bayern: De Ligt will "so schnell wie möglich" zu Manchester United

Einer baldigen Einigung der beiden Vereine fiebert offenbar auch de Ligt entgegen. Laut "Footballinsider" will der Innenverteidiger "so schnell wie möglich" zu Manchester United wechseln. Das habe der 24-Jährige seinen engen Freunde unlängst mitgeteilt, heißt es.

Demnach sei er auf die Unterschrift bei den Red Devils "sehr erpicht", da der EM-Teilnehmer einen Wechsel auf die Insel als den "idealen" Karriereschritt ansieht. Der englische Rekordmeister sei durch den bevorstehenden Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern optimistisch, dass nun Bewegung in den Poker kommt.

Das Arbeitspapier von de Ligt an der Säbener Straße ist eigentlich noch bis Juni 2027 datiert. Zuletzt hatte sich auch Sportvorstand Max Eberl auf einer Pressekonferenz in Seoul zu den Gerüchten geäußert. "Ich werde mich dazu äußern, wenn die Zeit gekommen ist. Noch ist es nicht so weit", stellte der ehemalige Gladbach-Boss am Wochenende klar.