VfB-Stürmer weckt Begehrlichkeiten

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Luca Pfeiffer im Sommer 2023 im Trikot des VfB Stuttgart

Im Sommer kehrte Luca Pfeiffer von seiner Leihe zum SV Darmstadt 98 zum VfB Stuttgart zurück. Eine Zukunft bei den Schwaben hat der Stürmer aber wohl nicht. Eine Leihe in die 2. Bundesliga könnte bevorstehen.

Wie die "Bild" berichtet, streckt der Karlsruher SC die Fühler nach Pfeiffer aus. Demnach sind die Baden-Württemberger an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert.

Auch beim 1. FC Nürnberg soll Pfeiffer auf dem Zettel gestanden haben. Der Club entschied sich jedoch für Janni Serra, der von Aarhus GF ausgeliehen wurde.

Dem Bericht zufolge hat Pfeiffer beim VfB Stuttgart keine Zukunft. Ob er noch einmal für die Schwaben auslaufen wird, sei fraglich.

Pfeiffer war im Sommer 2022 vom FC Midtjylland zum VfB Stuttgart gewechselt. 2,85 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Für die Schwaben stand der Angreifer aber erst in 24 Pflichtspielen auf dem Platz. Die Ausbeute von zwei Toren und zwei Vorlagen ist zudem überschaubar.

In der vergangenen Saison war Pfeiffer an den SV Darmstadt 98 verliehen. Für den Absteiger absolvierte er 24 Bundesligaspiele, in denen er einen Treffer und vier Assists verbuchen konnte.

Pfeiffer ohne Zukunft beim VfB Stuttgart

Schon in der Spielzeit 2021/22 lief Pfeiffer für Darmstadt in der 2. Bundesliga auf. Damals netzte er in 32 Partien 17 Mal ein. Hinzu kamen sechs Vorlagen.

Pfeiffer ist vertraglich noch bis 2026 an den VfB Stuttgart gebunden. Über die Höhe einer möglichen Ablöse ist nichts bekannt.

Trotz des Wechsels von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund und der drohenden Rückkehr von Deniz Undav zu Brighton & Hove Albion hat Pfeiffer wohl keine Zukunft bei den Stuttgartern.

Als Guirassy-Ersatz wurde bereits Ermedin Demirovic vom FC Augsburg verpflichtet.

Sollte Undav tatsächlich in die Premier League zurückkehren, würden die VfB-Bosse wohl nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Zahlreiche Kandidaten wurden bereits gehandelt.