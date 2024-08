VfB? TSG? Tendenz bei Bella-Kotchap enthüllt

IMAGO/Joris Verwijst

Zieht es Armel Bella-Kotchap zurück in die Bundesliga?

Der VfB Stuttgart zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Armel Bella-Kotchap. Auch die TSG Hoffenheim rechnet sich Chancen aus.

Zwischen dem VfB Stuttgart und dem Management von Armel Bella-Kotchap haben zuletzt erste Gespräche stattgefunden, heißt es am Mittwochabend bei "Sky". Der zweifache Nationalspieler wird inzwischen von Pini Zahavi betreut.

Gut für den VfB: Der Innenverteidiger würde auch gerne ins Ländle wechseln, heißt es in der Show "Transfer-Update". Allerdings könnte das Transfer-Paket letztlich zu hoch für die Schwaben sein.

Bella-Kotchap, einst beim VfL Bochum aktiv, besitzt beim FC Southampton noch einen Vertrag bis 2026. Die Tendenz laut Transfer-Experte Florian Plettenberg: Der VfB Stuttgart ist zwar keineswegs raus aus dem Rennen, zu einem Wechsel kommt es aber wohl eher nicht.

Auch in Hoffenheim sucht man in diesem Sommer nach Verstärkung in der Abwehr, auch die TSG hat sich dem Bericht zufolge mit Bella-Kotchap befasst. Angeblich wurde sogar ein erstes Angebot abgegeben.

VfB Stuttgart sucht neuen Verteidiger

Der Innenverteidiger war im Sommer 2022 für elf Millionen Euro vom VfL Bochum in die Premier League gewechselt. Der 1,90-m-Hüne spielte mit 24 Startelf-Einsätzen zwar eine gute Debüt-Saison auf der Insel, trotzdem stieg er mit den Saints am Ende der Spielzeit ab.

In der vergangenen Saison war der 22-Jährige an die PSV Eindhoven verliehen. Die Leihe erwies sich aber nicht als Erfolg, auch wenn er am Ende die Meisterschale in die Höhe halten durfte.

Klar sei unterdessen, dass der Bundesliga-Vizemeister auf der Innenverteidiger-Position noch Verstärkung sucht. Auch Oumar Soulet von RB Salzburg (Vertrag bis 2025) soll es auf den Zettel der Kaderplaner des VfB Stuttgart geschafft haben. Allerdings stehe der 24-Jährige aus Frankreich auf der Wunschliste nur auf Position vier oder fünf.