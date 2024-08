Insider lässt mit Tah-Prognose aufhorchen

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Jonathan Tah von Bayer Leverkusen wird beim FC Bayern gehandelt

Die Anzeichen dafür verdichten sich, dass der Wechsel von Bayer Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah zum FC Bayern letztlich nicht zustande kommt.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg kommt durch die Absage von Offensiv-Wunschkandidat Désiré Doué (Stade Rennes) zunächst einmal keine neue Bewegung in den Poker um Tah. "Es ist noch völlig offen. Die Bayern müssen sich jetzt auch erst einmal sammeln. Es ist eine schwierige Gemengelage", erklärte der Transfer-Insider.

Laut Plettenberg halten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund die Zügel in der Causa Tah nicht in der Hand. "Es kommt darauf an, was jetzt der Aufsichtsrat entscheidet", so der TV-Journalist. "Gehen sie auf Jonathan Tah? Oder versuchen sie noch einmal etwas in der Offensive? Die Bayern haben in der Defensive, gerade auf der Innenverteidigerposition, nicht die allergrößte Not. Das werden sie berücksichtigen."

Allzu wahrscheinlich ist es offenbar nicht mehr, dass es tatsächlich zu dem Transfer-Hammer kommt. "Wenn Leverkusen nicht mit dem Preis exorbitant runtergeht oder Pini Zahavi (Berater, Anm. d. Red.) und Tah intern nochmal richtig aufs Gaspedal drücken, dann bin ich gespannt, ob der FC Bayern das wirklich durchzieht", ergänzte Plettenberg. Bedarf herrsche beim deutschen Rekordmeister vielmehr auf den offensiven Flügeln.

FC Bayern: Was wird aus Kingsley Coman?

Dort steht mit Kingsley Coman ein namhafter Profi offenbar unabhängig von der Absage Doués weiter zum Verkauf.

Das britische Portal "Football Insider" berichtete, der FC Arsenal wolle den 28 Jahre alten Franzosen gerne verpflichten. Auch dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain sowie Manchester City wird Interesse an Coman nachgesagt.

Ihn würde der FC Bayern dem Vernehmen nach auch auf Leihbasis ziehen lassen. Ein solcher Deal könnte dann eine Kaufoption oder eine Kaufverpflichtung beinhalten. Comans Marktwert wird auf 50 Millionen Euro taxiert.