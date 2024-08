Nimmt der Davies-Poker wieder Fahrt auf?

IMAGO/PETTER ARVIDSON

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern noch?

Mit Ferland Mendy hat Real Madrid einen Linksverteidiger auf Weltklasse-Niveau bereits im Kader. Dem Franzosen liegt nun allerdings ein verlockendes Angebot vor. Sollte er es annehmen, könnten die Königlichen wohl doch nochmal beim FC Bayern vorstellig werden.

Die Fronten im Poker um Alphonso Davies gelten seit einigen Wochen als verhärtet. Der FC Bayern hat dem Kanadier ein Angebot vorgelegt, das nicht mehr nachgebessert wird. Davies muss nun entscheiden, ob er es annimmt oder nicht.

Lehnt der Linksverteidiger die Offerte ab, könnte ein Transfer zu Real Madrid in diesem Sommer wieder richtig heiß werden. In diesem Fall sollen die Münchner von ihrer ursprünglichen Forderung in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro Ablöse bereits abgerückt sein und "nur" noch rund 40 Millionen Euro fordern.

Real Madrid will Wunschpreis des FC Bayern drücken

Real Madrid würde gerne zuschlagen, allerdings nicht zu diesem Preis. Die Schmerzgrenze der Königlichen liegt dem Vernehmen nach bei 30 Millionen Euro. Als Bonus wären die Spanier aber wohl bereit, einen weiteren Spieler in den Deal zu involvieren. Zuletzt wurde hier der Name Fran García genannt.

Wirklich dringend ist die Causa Davies bei Real Madrid jedoch nicht, schließlich steht mit Ferland Mendy ein echter Ancelotti-Liebling noch im Kader. Noch wohlgemerkt, denn der Franzose hat nun erneut Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien geweckt. Das berichtet das vereinsnahe Portal "Defense Central".

Dort heißt es, dass Mendy von Klubs aus der Pro League mit einem Netto-Gehalt in Höhe von zwölf bis 13 Millionen Euro gelockt wird. In Madrid soll der Linksverteidiger derzeit weniger als zehn Millionen Euro brutto bekommen. Entscheidet sich Mendy letztlich für das Geld, würde bei Real hinten links ein großes Loch klaffen. Die Bemühungen um Davies würden dann wohl wieder zunehmen.

Ancelotti will Davies und Mendy im Real-Kader

Ob es dazu kommt, ist Stand heute jedoch mehr als fraglich. Seriöse spanische Quellen berichteten bereits von einer mündlichen Einigung zwischen Mendy und Madrid.

Unterschrieben ist der neue Vertrag aber noch nicht.

Laut "Defense Central" wäre eine Mendy-Verlängerung auch nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Rückzug der Königlichen aus dem Davies-Poker. Angeblich hätte Ancelotti gerne beide Linksverteidiger in seinem Team. Realistisch wäre dies aber wohl nur, wenn der FC Bayern in den Gesprächen einige Zugeständnisse macht. Doch danach sieht es aktuell nicht aus.