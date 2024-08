Klopp feiert besonderes BVB-Comeback

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp trainierte den BVB von 2008 bis 2015

Jürgen Klopp kehrt zu Borussia Dortmund zurück - zumindest für einen Tag. Die BVB-Legende wird am 7. September beim Abschiedsspiel von Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski an der Seitenlinie stehen.

Borussia Dortmund verbreitete die Nachricht am Freitag in einem Video in den Sozialen Medien. Darin beratschlagen sich Piszczek und Blaszczykowski, wer denn nun im Rahmen des geplanten Abschiedsspiels als Trainer fungieren könnte.

"Ich habe eine Idee, wir rufen gleich einen Trainer im Ruhestand an", sagt Piszczek. Am anderen Ende der Leitung: Jürgen Klopp. "Ich freue mich riesig – klar habe ich Zeit", so der 57-Jährige, der die Allstars im Team von Blaszczykowski betreuen wird. Der Erfolgscoach hatte beide Klubikonen einst in Dortmund trainiert.

Für Klopp ist das Abschiedsspiel von Piszczek und Blaszczykowski eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der gebürtige Schwabe stand von 2008 bis 2015 bei den Schwarz-Gelben an der Seitenlinie, feierte zwei Meisterschaften (2011, 2012) sowie den Gewinn des DFB-Pokal (2012).

Jürgen Klopp lässt Zukunft als Trainer offen

Wenige Monate nach seinem BVB-Abschied heuerte Klopp dann beim FC Liverpool in der Premier League an und prägte an der Anfield Road ebenfalls eine Ära. Nach der letzten Saison erfolgte der emotionale Abschied. Klopp genießt nun seine freie Zeit.

Er werde in Zukunft als "irgendwas arbeiten", verriet die BVB-Ikone vor wenigen Wochen beim Internationalen Trainerkongress in Würzburg. "Ob das wieder Trainer sein wird? Das würde ich momentan tatsächlich ausschließen. Mal sehen, wie es in ein paar Monaten aussehen wird. Aktuell kommt nichts durch", sagte Klopp, der ein Engagement als englischer Nationalcoach in diesem Zusammenhang ausschloss.

Für seine Ex-Schützlinge Piszczek und Blaszczykowski kehrt der 57-Jährige am 7. September aber natürlich nur zu gerne an die Seitenlinie zurück.