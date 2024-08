Topklub startet neuen Anlauf bei Mats Hummels

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Musste den BVB verlassen: Mats Hummels

Noch immer ist unklar, wo Mats Hummels seine Karriere fortsetzen wird. Seit seinem endgültigen Aus beim BVB wurde der Innenverteidiger mit einer zweistelligen Anzahl an Vereinen in Verbindung gebracht - viel steckte aber nicht dahinter. Ändert sich das jetzt?

Mit dem nahenden Ende der Transferperiode und dem gleichzeitigen Start der Saison macht sich bei vielen Klubs traditionell noch einmal Last-Minute-Panik breit. Die zunehmende Bewegung auf dem Transfermarkt könnte dazu führen, dass auch Mats Hummels endlich einen neuen Arbeitgeber findet.

Der 35-Jährige ist noch immer ohne Verein, will seine Karriere aber weiter fortsetzen. Eine mögliche Spur führt nun abermals in die Serie A.

Der Radiosender "Kiss Kiss" bringt den Abwehrspieler erneut mit einem Wechsel zur SSC Neapel in Verbindung. Dort schrillen nach der 0:3-Auftaktpleite in der Liga gegen Hellas Verona die Alarmglocken. Trainer Antonio Conte hat angeblich das Abwehrzentrum als größte Baustelle ausgemacht.

Hummels vom BVB zur SSC?

Ob sich Hummels einen Wechsel nach Neapel vorstellen kann, ist allerdings nicht klar. Die "Sport Bild" behauptete zwar vor einigen Wochen, die Serie A sei eine mögliche Anlaufstelle für die BVB-Legende. Doch obwohl die beiden Mailänder Klubs AC und Inter sowie Neapel, Bologna und Como Calcio damals Interesse bekundet haben sollen, wurde nichts von weiteren Gesprächen mit dem Hummels-Lager bekannt.

Was gegen einen Hummels-Wechsel zu Napoli spricht: Der Klub ist in diesem Jahr nicht international vertreten. Als amtierender Meister stürzte die SSC in der Spielzeit 2023/24 bis auf Platz zehn ab. Das macht die sportliche Perspektive für Hummels, der noch in der vergangenen Spielzeit mit dem BVB im Finale der Champions League stand, zwangsläufig weniger attraktiv.

Vorteil für Hummels: Theoretisch kann er sich mit seinem Wechsel noch Zeit lassen. Als vertragsloser Spieler ist er nicht an die Transferperiode gebunden. Sein Wechsel wäre also auch noch nach dem 30. August problemlos möglich.