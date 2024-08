Rolfes geht von Tah-Verbleib in Leverkusen aus

IMAGO/Bayer 04 Leverkusen en VFB Stuttgart

Leverkusen-Geschäftsführer Simon Rolfes geht von einem Tah-Verbleib aus

Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer beim amtierenden Meister Bayer Leverkusen, sieht dem Start der Bundesliga und der neuen Saison zuversichtlich entgegen. Zudem geht der 42-Jährige von einem Verbleib von Innenverteidiger Jonathan Tah aus, der Thema beim FC Bayern ist.

Die Personalie Jonathan Tah beschäftigt Bayer Leverkusen seit Monaten. Der 28-Jährige steht im Fokus des FC Bayern und soll den Bayer-Verantwortlichen bereits mehrmals mitgeteilt haben, dass er gern zum deutschen Rekordmeister wechseln würde. Bisher wurde der Transfer allerdings nicht finalisiert.

Ob dies bis zum Deadline-Day am 30. August noch passiert, ist derzeit völlig unklar. Geht es nach Simon Rolfes, bleibt der deutsche Nationalspieler in Leverkusen. Das verdeutlichte Rolfes gegenüber der "Rheinischen Post": "Es gibt nichts, was mich daran zweifeln lässt, dass er auch in dieser Saison da ist – so wie er sich verhält und auch in der Mannschaft ist. Er ist ein enorm wichtiger Spieler."

Rolfes über Tah-Verhandlungen: "Sind da sehr entspannt"

"Deswegen sind wir da sehr entspannt. Auch wenn sich die Diskussion jetzt schon über Wochen streckt, hatten wir bei unserer Position immer eine relativ klare Linie. Und die hat sich auch nicht wirklich verändert", so der ehemalige Nationalspieler weiter.

Zuletzt waren die Verhandlungen - nach dem Angriff von Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro in Richtung Bayern-Sportvorstand Max Eberl - ins Stocken geraten.

Der Vertrag von Tah läuft im kommenden Sommer aus, er könnte dann ablösefrei wechseln. Doch soweit wollte Rolfes nicht denken: "Das werden wir dann sehen, wie das ist."

Zum Bundesliga-Auftakt muss Leverkusen in Gladbach ran. Am kommenden Freitag eröffnet die Werkself die neue Spielzeit. Einen erneuten Durchmarsch in der Liga erwartet Rolfes demnach aber nicht: "Es gibt auch andere gute Mannschaften, die sich gut verstärkt haben. Dieses Jahr wird es im Ganzen vielleicht ein engeres Rennen."