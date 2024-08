FC Bayern verkündet weiteren Abgang

IMAGO/DiZ-PiX

Yousef Qashi verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Offensiv-Talent Yousef Qashi um ein Jahr bis 30. Juni 2026 verlängert. Allerdings wird der 19-Jährige die kommende Saison nicht beim deutschen Rekordmeister verbringen.

Stattdessen läuft Qashi vorübergehend für den Wuppertaler SV in der Regionalliga West auf, wie beide Vereine am Freitag verkündeten.

"Yousef Qashi ist ein junger Spieler, der aber bereits in der letzten Saison bei Altglienicke die ersten Erfahrungen im Seniorenfußball gesammelt hat. Er ist ein Offensivspieler mit einer sehr guten Technik und ich bin überzeugt, dass er eine Bereicherung für jeden Verein in der Regionalliga ist", sagte Wuppertals Sportchef Gaetano Manno.

Der 42-Jährige betonte zudem: "Unser besonderer Dank gilt dem FC Bayern München für die Unterstützung und die Bereitschaft, Yousef an uns zu verleihen."

"Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und die Chance beim WSV bekomme. Der WSV ist ein Traditionsverein und ich hoffe auf viel Spielzeit, damit ich mich gut weiterentwickeln kann. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagte Qashi, der 2018 aus dem Nachwuchs von RB Leipzig nach München gewechselt war.

Für ihn ist es bereits die zweite Leihe in Folge. 2023/2024 kickt er bei der VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost. 16 Liga-Partien (ein Tor) verzeichneten die Statistiker in dieser Zeit für ihn.

Drei Kurzeinsätze für die U23 des FC Bayern

Beim FC Bayern gehört Qashi dem Kader der U23 an, die in der Regionalliga Bayern an den Start geht. In der noch jungen Saison absolvierte er bislang drei Kurzeinsätze für das Team von Trainer Holger Seitz.

Zuvor lief Qashi in der U19 sowie der U17 des FC Bayern auf, unter anderem in der Youth League, Champions League der A-Junioren.

Der Youngster ist bei weitem nicht der einzige Spieler, den die Münchner Zweitvertretung in diesem Sommer auf Leihbasis verließ. Unter anderem zog es Mittelfeldakteur Hyun-ju Lee in die 2. Bundesliga zu Hannover 96.