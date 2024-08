Baumgart hadert nach Pleite: "Eine Menge Arbeit vor uns"

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Steffen Baumgart unterlag mit seinem HSV in Hannover

Am dritten Spieltag hat es den Hamburger SV zum ersten Mal in der 2. Bundesliga erwischt. Bei Hannover 96 setzte es am Freitagabend eine bittere 0:1-Niederlage, die HSV-Coach Steffen Baumgart und seine Mannschaft fürs Erste zurückwarf im Rennen um die Aufstiegsplätze.

Während der HSV zunächst im Tabellenmittelfeld verbleibt, kletterten die Niedersachsen zumindest über Nacht an die Tabellenspitze. Ärgerlich für Baumgart, der sein Team am Freitagabend durchaus auf Augenhöhe mit dem Gegner sah.

"Ob jetzt gerecht oder nicht gerecht, interessiert morgen keinen mehr. Am Ende gehst du als Verlierer in einem Spitzenspiel vom Platz. Jetzt gilt es für uns wieder, den Kopf hochzunehmen, wie für Hannover letzte Woche", meinte ein angefressener HSV-Coach am "Sky"-Mikrofon.

Der größte Kritikpunkt, den der 52-Jährige an seine Mannen richtete, war einmal mehr der nachlässige Umgang mit den eigenen Torgelegenheiten: "Die Möglichkeiten, die wir im Umschaltspiel haben, müssen wir lernen besser zu machen. Da haben wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns."

Glatzel-Rückkehr in die HSV-Startelf möglich

Baumgart sprach von einem "intensiven Spiel mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe", in dem sich vor allem die Defensivreihen beider Teams auszeichneten. Hannover 96 habe mit dem Elfmeter-Tor in der 49. Minute dann "den Moment für sich gehabt" und sich die drei Punkte gegen seine Elf hart erarbeitet.

In der kommenden Woche geht es für die Rothosen mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster weiter. Dann könnte auch Top-Torjäger Robert Glatzel erstmals wieder in der Hamburger Startelf stehen, kündigte Baumgart an.

"Ich gehe davon aus, dass er in der nächsten Woche von Anfang an die Möglichkeit hat. Ich halte ihn zurück, weil ich nicht das Risiko einer Folgeverletzung eingehen will. Wir können davon ausgehen, dass er gegen Münster seine Chance bekommen wird", so der HSV-Coach über den Mittelstürmer, der in Hannover nach 70 Minuten für Davie Selke eingewechselt wurde.