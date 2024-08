BVB-Coach reagiert mit besonderer Maßnahme auf Debüt-Sieg

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nuri Sahin feierte in seinem ersten Bundesliga-Spiel als BVB-Cheftrainer einen Heimsieg

Die große Portion Erleichterung war dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin am Samstagabend deutlich anzumerken. Der 35-Jährige gewann mit seinem BVB letztlich verdient mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt und schaffte damit sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga einen Auftakt nach Maß. Danach reagierte der neue Linienchef von Borussia Dortmund mit einer durchaus besonderen Maßnahme.

Im Moment der Freude über den Heimsieg gegen die Frankfurter Eintracht, den Einwechselspieler Jamie Gittens mit einem Doppelpack in der 72. und 90+3. Minute klargemacht hatte, gab der BVB-Chefcoach seinen Spielern gleich zwei Tage frei.

Erst am Dienstag bittet Sahin seine Mannschaft zum nächsten Training auf dem Vereinsgelände in Dortmund-Brackel, wie er am Samstagabend auch noch öffentlich bestätigte: "Das haben die Jungs sich heute verdient. Die drei Punkte heute waren extrem wichtig. Es war wichtig, erfolgreich in die Saison zu starten."

Die Schwarz-Gelben taten sich über weite Strecken noch recht schwer gegen die Gäste aus Hessen, die ihrerseits einen erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Spielzeit angepeilt hatten. In den ersten 30 Minuten hatten die Frankfurter rein optisch sogar etwas mehr vom Spiel.

Sahin vierter BVB-Coach in fünf Jahren

Nach dem Seitenwechsel wurde der BVB dann aber dominanter und kam spätestens mit der Einwechslung des späteren Doppeltorschützen Jamie Gittens auch so seinen Torgelegenheiten.

Am Ende stand der 2:0-Heimsieg zu Buche, durch den sich die Dortmunder zunächst auf Platz zwei der Tabelle einsortierten.

Nuri Sahin ist als Nachfolger von Edin Terzic bereits der vierte BVB-Coach binnen fünf Jahren. Nach eigener Darstellung war der Dortmunder Meisterspieler von 2011 vor seinem Bundesligadebüt als Coach sehr nervös, freute sich aber am Ende über den erfolgreichen Einstand, bei dem längst noch nicht alles klappte.

"Es war nicht alles top, was wir gespielt haben. Umso wichtiger ist, es den Prozess mit Siegen zu beschleunigen", sagte Sahin.