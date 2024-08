FC Schalke 04 bestätigt nächsten Transfer

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Wird vom FC Schalke 04 ausgeliehen: Henning Matriciani

Wie erwartet verlässt Abwehrspieler Henning Matriciani vorerst den FC Schalke 04 und heuert auf Leihbasis bis Saisonende bei Drittligist Waldhof Mannheim an.

Den Deal bestätigten die Königsblauen am Montag, über die Modalitäten des Transfers vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen.

"Henning hat mit harter Arbeit und voller Überzeugung in den vergangenen Jahren auf Schalke einen beeindruckenden Weg von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Dennoch haben wir ihm mit Blick auf die Gesamtperspektive vor der Saison erläutert, dass er voraussichtlich wenige Einsatzminuten haben wird und mit ihm gemeinsam nach einer Lösung gesucht", sagte S04-Sportdirektor Marc Wilmots. "Die Zeit in Mannheim soll Hennings Entwicklung helfen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute."

Matriciani erklärte: "Die sportliche Leitung hat mir in ehrlichen, gleichzeitig wertschätzenden Gesprächen erklärt, dass meine Chancen auf Einsatzzeiten in den kommenden Wochen und Monaten eher gering sein werden. Deshalb freue ich mich, dass sich die Chance ergibt, in Mannheim Spielpraxis sammeln zu können, um in der kommenden Spielzeit erneut bei Schalke anzugreifen."

Er werde Schalke "aus der Ferne die Daumen drücken", betonte der 24-Jährige, für den S04-Coach Karel Geraerts keine Verwendung mehr hatte.

Über die U23 zu den Profis des FC Schalke 04

"Bei Henning hat man von der ersten Sekunde an gemerkt, dass er sich sehr gut mit unserem Verein und unserem Weg identifizieren kann", sagte Mannheims Sportlicher Leiter Anthony Loviso. "Seine Art und Weise, wie er den Fußball sieht und lebt, passt sehr gut zu uns und wird uns wichtige defensive Stabilität geben."

Matriciani war im Sommer 2020 vom SV Lippstadt 08 in die U23 des FC Schalke 04 gewechselt. Mit guten Leistungen empfahl er sich für eine Beförderung zu den Profis.

Der ehemalige U21-Nationalspieler erlangte bei den Schalker Fans in der Bundesliga-Abstiegssaison 2022/23 durch seinen unermüdlichen Einsatz Kultstatus, fiel in der zurückliegenden Zweitliga-Spielzeit aber immer wieder durch Fehler auf.

Auf Schalke ist Matricianis Abgang ein weiteres Puzzlestück eines erneut großen Kader-Umbruch mit Bewegungen auf der Zu- und Abgangsseite.