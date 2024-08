VfB-Youngster auf der Überholspur

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Anrie Chase (2.v.l.) startet beim VfB Stuttgart durch

Anrie Chase gilt als eines der größten Talente beim VfB Stuttgart. Der Youngster befindet sich derzeit auf der Überholspur.

Beim Auftakt gegen den SC Freiburg (1:3) stand Chase erstmals in seiner noch jungen Karriere in der Bundesliga auf dem Platz. Rund 25 Minuten vor dem Abpfiff wurde der 20 Jahre alte Innenverteidiger für Pascal Stenzel eingewechselt.

Dabei seinem Profidebüt hat der Japaner offenbar derart überzeugt, dass ihm Trainer Sebastian Hoeneß ein Startelfversprechen für die erste Runde im DFB-Pokal gab.

"Anrie wird spielen. Er hat es in Freiburg gut gemacht und auch die Vorbereitung war gut. Deswegen schmeißen wir ihn rein. Wir werden Kopfballstärke brauchen, da hat er Qualitäten. Er hat unser vollstes Vertrauen", sagte Hoeneß auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstagabend bei Preußen Münster.

Der Coach ergänzte: "Er hat im vergangenen Jahr bei uns richtige Leistungssprünge gemacht. Die Erfahreneren müssen dafür sorgen, dass es für ihn einfacher wird, so ein Spiel zu spielen."

Dabei profitiert Chase auch von einer Personalnot beim VfB Stuttgart. Weil Innenverteidiger wie Anthony Rouault und Leonidas Stergiou verletzt ausfallen, musste gegen Freiburg Angelo Stiller im Abwehrzentrum aushelfen.

Gegen Münster soll der Mittelfeldspieler aber wieder auf seine gewohnte Position rücken. Neben Chase soll Jeff Chabot für Sicherheit sorgen.

Chase hat großen Anteil am Aufstieg des VfB Stuttgart II

Anrie Chase war 2022 ablösefrei zum VfB Stuttgart gewechselt. Zuvor hatte er beim japanischen Klub Shoshi HS gespielt.

Für die Schwaben stand der U23-Nationalspieler zumeist für die zweite Mannschaft auf dem Platz. In der vergangenen Saison hatte er großen Anteil am Aufstieg in der 3. Liga. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er ein Spiel für den VfB II. Beim 3:1-Sieg gegen den TSV 1860 München konnte der Abwehrspieler sogar einen Assist beisteuern.