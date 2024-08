SVW-Gerüchte: Veljkovic und Bittencourt weg, City-Star her?

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Verlassen Bittencourt und Veljkovic Werder Bremen noch in diesem Sommer?

Eigentlich schien rund um den SV Werder Bremen alles ruhig, doch nun sorgen gleich drei Transfer-Gerüchte für Aufsehen: Einerseits stehen offenbar SVW-Verteidiger Milos Veljkovic und möglicherweise auch Leonardo Bittencourt vor dem Abgang, andererseits baggert Werder an einem Außenbahnspieler von Manchester City.

Ändert sich der Kader von Werder Bremen in den nächsten Tagen doch noch deutlich? Wie "Mirror" und "Bild" berichten, wollen die Grün-Weißen Issa Kaboré an die Weser locken. Der 23-jährige Rechtsverteidiger, der auch im rechten Mittelfeld spielen kann, steht aktuell bei Manchester City unter Vertrag, wo er kaum eine Rolle spielt und zuletzt immer wieder verliehen war.

Die Werderaner hoffen nun, dass sich Kaboré für einen Wechsel nach Bremen entscheidet, wo sich der Nationalspieler von Burkina Faso mehr entfalten könnte.

Allerdings ist die Konkurrenz laut den Berichten groß. Demnach wirbt aus der Bundesliga auch der FC Augsburg um den vielseitigen Außenbahnspieler, aus Frankreich gelten zudem Stade Reims und aus Italien der FC Venedig interessiert.

Gehandelt wird ein Verkauf oder aber eine Leihe, wofür Kaboré allerdings erst seinen Vertrag in Manchester über 2025 hinaus verlängern müsste.

Werder Bremen: Gerüchte um Abgang von Duo

Auch auf der Abgangsseite gibt es Gerüchte bei den Bremern, sogar zwei. Am Mittwochmorgen schrieb die "Sport Bild", dass Leonardo Bittencourt an einen Abschied denkt, möglicherweise noch in diesem Sommer, sofern es ein passendes Angebot gibt, spätestens aber im Winter. Jedenfalls dann, wenn sich seine Situation nicht ändert. Bittencourt hat seinen Stammplatz aus der letzten Saison mittlerweile verloren.

Anders sieht es bei Milos Veljkovic aus, der eigentlich weiter als Turm in der Schlacht in der Abwehr eingeplant ist. Doch der Serbe wird nach "Bild"-Informationen intensiv von CA Osasuna aus Spanien umworben. Gespräche mit dem Werder-Star seien bereits fortgeschritten, heißt es beim Boulevard-Blatt, das zudem Osasuna-Generaldirektor Fran Canal zitiert.

"Wir sind an dem Spieler interessiert. Wir beabsichtigen, so schnell wie möglich für diese Position eine Einigung zu erzielen", sagte Canal demnach.

Passend dazu hatte Veljkovic am Dienstag ein Bekenntnis zu den Bremern, wo er noch bis kommenden Sommer gebunden ist, vermieden.

Ob die Grün-Weißen Veljkovic alleridngs ohne Ersatz abgeben wollen, ist fraglich. Der Marktwert des Innenverteidigers wird auf vier bis fünf Millionen Euro geschätzt.