Schwierige Eingewöhnung für Olise? Mitspieler reagiert

Michael Olise vom FC Bayern steht erstmal im Kader der französischen Nationalmannschaft

Für rund 55 Millionen Euro wechselte Michael Olise von Crystal Palace zum FC Bayern. Mit seinen guten Leistungen bei den Olympischen Spielen hat sich der zurückhaltende Flügelspieler auch in die A-Nationalmannschaft Frankreichs gespielt. Dass er dort Probleme mit der Integration hat, glaubt Teamkollege Jules Kounde aber nicht.

Michael Olise vom FC Bayern gehört erstmals zum Kader der A-Nationalmannschaft Frankreichs. Der Flügelspieler hatte bereits bei den Olympischen Spielen, bei denen Frankreich die Silbermedaille holte, überzeugt. Bei den anstehenden Spielen in der Nations League gegen Italien in Paris und Belgien in Lyon darf er nun auf sein Debüt hoffen.

Auch Teamkollege Jules Kounde freut sich auf den Debütanten. "Er ist er natürlich jemand, der ein sehr großes Potential hat. Ein Spieler, der den Gegner aus dem Gleichgewicht bringt, wie wir es schon in der Vergangenheit auch gesehen haben. Er ist ein durchsetzungsstarker Spieler mit einem sehr guten linken Fuß - ein kompletter Flügelspieler", schwärmte er auf einer Pressekonferenz.

Kounde will Bayern-Neuzugang Michael Olise Zeit geben

Dass Olise auf Grund seiner ruhigen und introvertierten Art Probleme hat, sich im neuen Umfeld der Équipe Tricolore zurecht zu finden, glaubt der Barca-Star aber nicht: "Ich meine, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Manche Menschen sind extrovertierter als andere. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Probleme haben wird, sich in die Gruppe zu integrieren, weil es eine sehr offene Gruppe ist."

Schließlich kenne der 22-Jährige bereits mehrere Spieler, die auch an Olympia teilgenommen haben. "Seine Integration wird also kein Problem sein. Ich denke, das gehört alles zum Gesamtpaket dazu. Ein neues Team, hierher zu kommen und eine Pressekonferenz. Wir müssen ihm also Zeit geben, aber ich machen mir darüber überhaupt keine Sorgen", wurde Kounde deutlich.

Alle Aussagen von Jules Kounde über Michael Olise sind oben im Video zu sehen.