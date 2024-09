Bericht: FC Bayern plant Doppel-Verlängerung

IMAGO/Markus Ulmer

Thomas Müller und Manuel Neuer sollen dem FC Bayern erhalten bleiben

Im zurückliegenden Transferfenster hat der FC Bayern begonnen, den dringend nötigen Umbruch im Kader einzuleiten. Einige feste Größen sollen aber offenbar auch in der Zeit des Wandels erhalten bleiben. Den Routiniers Manuel Neuer und Thomas Müller winken nun sogar neue Verträge.

Wie der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur schreibt, will die Klubführung die auslaufenden Arbeitspapiere der beiden Identifikationsfiguren zeitnah verlängern.

Bei Torwart Neuer stehe demnach ein neuer Einjahresvertrag bis Sommer 2026 im Raum. Dem Bericht zufolge bereiten auch Klubs aus Saudi-Arabien und den US-Profiliga MLS Angebote für den Weltmeister von 2014 vor. Dessen Entscheidung sei noch nicht final gefallen.

Noch im August hatte sich der Weltklasse-Keeper im "kicker"-Interview betont gelassen gegeben und die Frage nach seiner persönlichen Zukunft aufgeschoben.

"Ich bin täglich im Austausch mit dem Trainer, mit Christoph Freund und Max Eberl. Ich habe momentan ein gutes Gefühl und denke, dass alle sehr zufrieden mit mir sind", sagte Neuer dem Fachmagazin. Die Frage, "wann man sich mit Zukunfts-Thematiken beschäftigt, ist noch weit weg. Aber der Zeitpunkt wird kommen."

Die "Sport Bild" hatte kürzlich vermeldet, Neuer sehe sich auch 2025/26 weiter als Stammkeeper beim FC Bayern. Die Klubführung habe aber keine Eile in den Gesprächen. Womöglich komme es erst im Frühjahr des nächsten Jahres zu einer Einigung, hieß es.

Auch Müller winkt an der Isar wohl noch einmal ein Vertrag für eine weitere Saison. Der 34-Jährige werde in Zeiten den Umbruchs als Stabilitätsanker sehr geschätzt, schreibt Konur. Zudem wolle der FC Bayern weiter auf die Führungsqualitäten des Ur-Bayers setzen.

Müller selbst hatte es sich zuletzt noch offengelassen, ob er am Saisonende abtritt. "Der Fußball ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Deshalb versuche ich, so lange wie ich kann weiterzumachen", erklärte Müller in einem Video, welches "Sky" Anfang August veröffentlichte.