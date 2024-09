Neuer Kimmich-Vertrag beim FC Bayern? Das sagt Hainer

IMAGO/Markus Ulmer

Joshua Kimmich spielt schon seine zehnte Saison beim FC Bayern

Ende der Saison 2024/25 läuft der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern aus. Nachdem im Sommer bereits heftig über einen möglichen Abschied des neuen Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft aus München spekuliert wurde, stellte Vereinspräsident Herbert Hainer jetzt klar: Geht es nach ihm, wird Kimmich weiter im Verein bleiben.

Nach den beiden Klub-Ikonen Thomas Müller und Manuel Neuer ist Joshua Kimmich der dienstälteste Profi im Kader des Rekordmeisters. Er spielt bereits seine zehnte Saison im Trikot der Münchner, bestritt alle seine bisherigen 264 Bundesliga- und 82 Champions-League-Spiele für den FC Bayern.

Vereinspräsident Hainer würdigte nun in einer Medienrunde die Qualitäten des vielseitig einsetzbaren Leistungsträgers und stellte ihm einen weiteren, langfristig ausgelegten Vertrag in Aussicht: "Er ist einer, der immer vorangeht und immer seine beste Leistung abrufen will, auch wenn es nicht immer klappt. Er setzt alles daran, etwas für die Mannschaft zu tun", so der 70-Jährige bei der Vorstellung der Dokumentation "Mehr als 90 Minuten" über die Frauenmannschaft der Münchner.

Hainer würde sich laut eigener Aussage darüber freuen, "wenn der Jo seine Karriere beim FC Bayern beenden würde. Aber nicht nächstes Jahr, sondern in vielen, vielen Jahren dann."

Hainer gratuliert zu Kimmichs Beförderung bei der Nationalmannschaft

Kimmich, der sich bei Vertragsgesprächen selbst vertritt und auf einen Spielerberater verzichtet, hatte sich zuletzt offengehalten, wie es im Sommer 2025 für ihn sportlich weitergehen könnte. Am 8. Februar 2025 wird er runden 30. Geburtstag feiern.

Angesprochen auf Kimmichs Benennung zum neuen Spielführer des DFB-Teams meinte Bayern-Boss Hainer derweil anerkennend: "Ich habe ihm sofort gratuliert und ihm eine SMS geschickt - er hat innerhalb von zwei Minuten geantwortet. Das zeigt meine Wertschätzung für ihn und was ich davon halte. Ich finde, er hat das absolut verdient."