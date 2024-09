Spektakuläre Rückkehr-Gerüchte um Ex-BVB-Profi

unknown

Paulo Sousa (r.) kickt einst für den BVB

Erst vor wenigen Wochen kehrte Paulo Sousa dem europäischen Fußball den Rücken und heuerte als Cheftrainer in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Jetzt gibt es bereits Rückkehr-Gerüchte um den früheren BVB-Profi - und die haben es durchaus in sich.

Laut "calciomercato.com" ist Sousa ein Thema beim strauchelnden italienischen Vizemeister AC Milan, wo der neue Chefcoach Paulo Fonseca wegen der bislang enttäuschenden Ergebnisse in der noch jungen Saison bereits zur Disposition stehen soll.

Die Milan-Verantwortlichen sollen Sousas Arbeit mit jungen Spielern schätzen und auch die Tatsache goutieren, dass der 54-Jährige eine klare Spielidee verfolgt. Sein Verhalten gegenüber Medienvertretern und Klub-Offiziellen soll dem Bericht zufolge in Mailand ebenfalls positiv gesehen werden.

Was zudem für Sousa spricht: Sein bis 2025 datierter Vertrag bei Shabab Al-Ahli in den Emiraten soll eine Ausstiegsklausel für eine Europa-Rückkehr enthalten.

Wie zuvor bereits in weiteren Berichten, heißt es, Fonseca müssen in den kommenden drei Spielen, in der Liga gegen Underdog FC Venedig, zum Champions-League-Auftakt gegen den FC Liverpool sowie im Stadt-Derby gegen Inter liefern, sonst könnte sein Stuhl bei Milan wackeln. Und das, obwohl die Bosse der Rossoneri dem 51-Jährigen demnach eigentlich gerne mehr Zeit für ein Projekt einräumen wollen.

Milan ist in der Serie A nach drei Spielen noch ohne Sieg und rangiert lediglich auf Tabellenplatz 14 - eine viel zu schwache Ausbeute für die großen Ambitionen des Renommierklubs.

Hervorragender Ruf beim BVB

Sousa brächte einige Erfahrung mit nach Mailand. In der Serie A coachte er die AC Florenz und US Salernitana, wo er im Herbst 2023 allerdings nach nur wenigen Monaten entlassen wurde.

Er arbeitete in den vergangenen Jahren zudem in Brasilien bei Flamengo, in Frankreich bei Girondins Bordeaux, in China sowie kurzzeitig als polnischer Nationaltrainer.

Einen hervorragenden Ruf genießt Sousa beim BVB, wo er während seiner aktiven Laufbahn zwischen 1996 und Anfang 1998 unter Vertrag stand. In diese Zeit fiel der Triumph in der Champions League 1997, der Sieg im deutschen Supercup sowie im Weltpokal.