Überraschung! Bundesliga-Coach verlängert vorzeitig

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jess Thorup hat beim FC Augsburg bis 2026 verlängert

Überraschung! Der FC Augsburg hat trotz eines überschaubar erfolgreichen Saisonstarts Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag von Trainer Jess Thorup vorzeitig verlängert. Das gaben die Fuggerstädter am Donnerstag bekannt.

Jess Thorup und der FC Augsburg haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über den Sommer 2025 hinaus verständigt. Der 54-jährige Däne verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis Ende Juni 2026.

"Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag beim FC Augsburg zu verlängern. Von Anfang an habe ich mich hier willkommen gefühlt und den FCA als einen familiären, aber zugleich ehrgeizigen Verein erlebt. Die Zusammenarbeit mit den Spielern, Verantwortlichen und dem gesamten Team sowie die Nähe zu den Fans machen mir täglich großen Spaß. Ich sehe nach wie vor enormes Potenzial und werde weiterhin alles dafür tun, meinen Beitrag zur positiven und nachhaltigen Entwicklung des Vereins zu leisten", kommentiert Thorup seine Verlängerung auf "fcaugsburg.de".

Thorup wechselte im Oktober 2023 zum FCA, den er bislang in 30 Partien betreute.

FC Augsburg hebt "Turnaround" 2023/24 hervor

Nach einem guten Start musste man im Endspurt der vergangenen Spielzeit zwar Federn lassen und startete mit nur einem Sieg aus den ersten drei Pflichtspielen auch nicht optimal in die neue Saison, in Augsburg ist man aber offensichtlich dennoch zufrieden mit der Arbeit des Ex-Spielers.

"Jess hat innerhalb der letzten Saison den entscheidenden Turnaround geschafft und in der Folge Konstanz und Stabilität in die Leistungen und Ergebnisse gebracht. Unter seiner Leitung haben sich sowohl einzelne Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes stetig weiterentwickelt. Die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit ist sowohl auf menschlicher wie auch auf fachlicher Ebene sehr erfreulich und ein bedeutender Schritt, um die Ausrichtung und unseren eingeschlagenen Weg kontinuierlich fortzuführen. Daran werden wir gemeinsam und in allen Bereichen weiter arbeiten", begründet FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic die frühzeitige Entscheidung pro Thorup.