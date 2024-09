Premier-League-Klubs im Dreikampf um Adeyemi

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

BVB-Star Karim Adeyemi hat das Interesse von Klubs aus der Premier League geweckt

Zuletzt präsentierte sich BVB-Star Karim Adeyemi in bestechender Form. In zwei Spielen für die deutsche U21-Nationalmannschaft gelangen dem Offensivspieler fünf Treffer. Auch beim 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim spielte der Flügelflitzer groß auf, der offenbar im Fokus von Klubs aus der Premier League steht.

Im Sommer sah es lange so aus, als wenn Karim Adeyemi seine Karriere nicht bei Borussia Dortmund fortsetzen wird. Juventus Turin buhlte intensiv um die Dienste des Offensivspielers, der dem BVB wohl mindestens 30 Millionen Euro Ablöse eingebracht hätte. Einem Wechsel schoben die Westfalen allerdings einen Riegel vor.

Das Vertrauen der Verantwortlichen zahlte der Flügelspieler zuletzt zurück. Mit zwei Toren und einer Vorlage avancierte der gebürtige Münchner zum Matchwinner der Schwarz-Gelben. Die ansteigende Formkurve des 22-Jährigen ist offenbar auch drei Klubs aus der Premier League nicht entgangen.

BVB-Star Karim Adeyemi in der Premier League heiß begehrt

Denn laut "fichajes.net" zeigen Manchester United, der FC Liverpool und Newcastle United starkes Interesse an einer Verpflichtung von Adeyemi. Demnach sei ein Abgang des schnellen Angreifers aus Dortmund im kommenden Sommer nur schwer zu verhindern, wenn der U21-Nationalspieler seine starke Verfassung in den kommenden Wochen bestätigt.

In den zurückliegenden Jahren war die Unbeständigkeit in den eigenen Leistungen das wohl größte Defizit bei Adeyemi. Das möchte der BVB-Star nun unbedingt ändern. "Ich weiß, wie es ist, nach einem guten Spiel wieder ein schlechtes zu machen. Deswegen versuche ich da, nicht wieder einen kleinen Abstieg zu haben, sondern konstant weiter nach oben zu gehen", erklärte er gegenüber Vereinsmedien.

"Wenn ich nach zehn Spielen fast jedes Spiel so gespielt habe, dann kann man mich auch loben. Aber nicht nach einem", will sich Adeyemi auf die kommenden Aufgaben in der Bundesliga und Champions League fokussieren. Am Mittwochabend steht für Borussia Dortmund das erste Saisonspiel in der Königsklasse an, es geht nach Belgien zum FC Brügge (Anstoß 21:00 Uhr).