Hansi Flick wirft nächste Barca-"Tradition" über den Haufen

IMAGO/Urbanandsport

Hansi Flick trifft in der Champions League mit dem FC Barcelona auf Monaco

Hansi Flick hat in seinen ersten Wochen beim FC Barcelona frischen Wind und Aufbruchstimmung erzeugt. Geschafft hat er das unter anderem, weil er neue Abläufe eingeführt hat, die es bei den Katalanen in den letzten Jahren in dieser Form nicht gab. Dies kommt nun auch in der Champions League zum Tragen.

Sowohl die unmittelbare Spielvorbereitung als auch die Regenerationsphase direkt nach der Partie sind für Hansi Flick und seinen Trainer-Stab von großer Bedeutung. Um beide Phasen zu optimieren, hat der Deutsche die Abläufe bei Barca in dieser Saison umgestellt.

Zum vergangenen Ligaduell gegen Girona reiste die Mannschaft etwa schon am Tag vor dem Spiel an. Dabei beträgt die Distanz zwischen den beiden Städten gerade einmal rund 100 km.

In den letzten Jahren war es bei den Katalanen üblich, eine derart kurze Reise erst am Spieltag anzutreten. Der Erfolg gab Flicks Methode am Ende Recht: Sein Team zeigte eine ganz starke Leistung und gewann souverän mit 4:1.

Flick streicht direkten Rückflug nach Barcelona

Vor dem Champions-League-Debüt mit seiner Mannschaft am Mittwoch in Monaco führte Flick nun eine weitere Neuerung ein. So wird die Mannschaft nach dem Abpfiff nicht direkt in den Flieger steigen und nach Hause fliegen (Flugzeit knapp 90 Minuten), sondern noch eine weitere Nacht in Monaco verbringen, ehe es zurück geht.

Ebenfalls neu: Flick lässt das Abschlusstraining am Dienstag in Barcelona abhalten, nicht in Monaco. In das Fürstentum reist die Mannschaft erst am Abend, die offizielle Pressekonferenz mit Flick ist für 19:30 Uhr angesetzt.

Die zeitlichen Abläufe sind für sich genommen zwar nur Kleinigkeiten, gleichzeitig aber doch ein wichtiger Bestandteil von Flicks Plan, eine neue Kultur beim spanischen Spitzenklubs zu verankern, an deren Spitze vor allem eins stehen soll: maximale Professionalität.