Für neue Höhenflüge: FC Bayern landet wichtigen Deal

IMAGO/Ulrich Wagner

Abzuheben soll beim FC Bayern nichts Negatives mehr sein

Dass der FC Bayern stets hoch hinaus will, ist allgemein bekannt. Um künftig auch bei Businessflügen ganz oben mitzuspielen, hat der deutsche Fußball-Rekordmeister nun einen besonderen Kooperationsdeal gelandet.

In der vergangenen Saison ist der FC Bayern hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Sportlich wurden den Münchnern von Bayer Leverkusen die Flügel gestutzt, auch hinter den Kulissen gab es dicke Luft.

Mittlerweile ist die Atmosphäre an der Säbener Straße wieder besser, was auch am frischen Personal liegt, das seit dem Sommer an Bord ist. Vincent Kompany hat das Steuer von Thomas Tuchel übernommen, auf dem Platz sollen u.a. Michael Olise, Joao Palhinha und Hiroki Ito für frischen Wind sorgen.

Sie alle eint, dass sie - typisch für Akteure von Spitzenvereinen - in Privatfliegern nach München gereist sind. Und damit auch in Zukunft der eine oder andere Star gut gelaunt auf dem Rollfeld der bayerischen Landeshauptstadt abgesetzt wird, hat der FC Bayern eine neue Partnerschaft beschlossen.

Der Bundesligist arbeitet künftig mit der FAI Aviation Group, laut eigener Aussage "einer der weltweit führenden Anbieter von missionskritischen Luftfahrtdienstleistungen", zusammen.

Laut Pressemitteilung wird FAI offizieller "Business Aviation Partner" des FCB, der bei der "Umsetzung von Businessflügen unterstützt" werden soll.

FC Bayern freut sich auf "vertrauensvolle Zusammenarbeit"

"Wir sind sehr glücklich, mit der FAI Aviation Group eine Kooperation abgeschlossen zu haben. Dieser Partner steht für absolute Professionalität, Effizienz und eine enorme Qualität in punkto Dienstleistungen. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit", wurde Bayerns stellvertretender Vorstandsvorsitzender Michael Diederich zitiert.

FAI-Chairman Siegfried Axtmann ergänzte: "FAI ist sehr stolz, exklusiver Partner des FC Bayern zu werden, einem der erfolgreichsten und bekanntesten Sportvereine der Welt. [...] Wir wünschen dem FC Bayern viel Erfolg und freuen uns darauf, als offizieller und exklusiver Partner der Geschäftsluftfahrt unseren Beitrag leisten zu können."