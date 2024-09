BVB-Legende über Sahin: "Hat sich Respekt verschafft"

IMAGO/Club Brugge - Borussia Dortmund

Nuri Sahin feierte sein Debüt als Cheftrainer in der Champions League

Als jüngster Cheftrainer im laufenden Wettbewerb ist Nuri Sahin in seine erste Spielzeit als Cheftrainer in die Champions League gestartet. Zum Auftakt holte er mit Borussia Dortmund einen glatten 3:0-Auswärtssieg beim FC Brügge, steht auch in der Bundesliga mit Tabellenplatz zwei nach drei Spieltagen sehr ordentlich da. BVB-Legende und Ex-Teamkollege Roman Weidenfeller führt aus, was Sahin seiner Ansicht nach zur Idealbesetzung in Dortmund macht.

"Er ist ein sehr smarter Typ, der den Verein in- und auswendig kennt, der aber auch eine sehr direkte Ansprache an die Spieler nicht scheut. Man merkt, dass er sich Respekt verschafft und er kann das auch zeigen", meinte der Weltmeister von 2014 bei "Sky" über den Cheftrainer von Borussia Dortmund, mit dem er noch jahrelang gemeinsam auf dem Rasen gestanden hatte.

Beide bestritten in der Saison 2017/2018 ihre letzten Pflichtspiele für den BVB, gewannen zuvor je einmal zusammen die Deutsche Meisterschaft (2011) und den DFB-Pokal (2017).

Vor allem in der Zeit seiner ersten Cheftrainer-Station in der Türkei hätte sich Sahin in den letzten Jahren weiterentwickelt, ehe er dann zu Jahresbeginn 2024 wieder beim BVB anheuerte.

Weidenfeller: Sahin "will seinen eigenen Spielstil kreieren"

"Er hat eine super Entwicklung genommen bei Antalyaspor. Es war abzusehen, als er zu Borussia Dortmund gewechselt ist, dass der nächste Werdegang auf jeden Fall ist, das Amt des Cheftrainers zu übernehmen", so Weidenfeller, der selbst noch als Klubbotschafter für den BVB tätig ist, für den er insgesamt 16 Jahre lang als Torhüter aktiv war.

Sahin versuche derzeit, "seinen eigenen Spielstil mit Borussia Dortmund zu kreieren". Bis dato gelänge ihm das sehr ordentlich, befand der 44-Jährige, wenngleich vor allem im Defensivbereich noch zu fehleranfällig gespielt werde.

Beim jüngsten 3:0-Auswärtserfolg hatten die Schwarz-Gelben bis zu den Führungstoren in der Schlussviertelstunde mehrere Male auch Glück gehabt, nicht in Rückstand gegen den FC Brügge geraten zu sein.