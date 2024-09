Reschke: Kimmich ein "erfolgsbesessenes Mentalitätsmonster"

IMAGO/Herbert Bucco

Michael Reschke äußerte sich zum FC Bayern und zu Bayer Leverkusen

Am kommenden Samstag treffen der FC Bayern und Bayer Leverkusen im Topspiel der Fußball-Bundesliga aufeinander. Vor dem Duell hat Insider Michael Reschke die beiden Teams verglichen.

Ob der FC Bayern oder Bayer Leverkusen den besseren Kader hat, kann Reschke zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. "Beide Kader, Leverkusen wie München, sind in der Tiefe sehr stark besetzt, das werden sie benötigen", sagte er zum "kicker".

Auch ein Vergleich zwischen den beiden Trainern Vincent Kompany und Xabi Alonso käme zu früh. "Ich stelle bei Kompany eine erfrischend starke Kompetenz-Selbstbewusstsein-Ausstrahlung fest", lobte Reschke den Bayern-Coach und ergänzte mit Blick auf den Werkself-Übungsleiter: "Alonso zählt zu den legitimen Trainervision-Nachfolgern von Pep Guardiola, Jürgen Klopp und Carlo Ancelotti. Er hat seine Klasse schon eindrucksvoll bewiesen."

Im Tor sieht Reschke einen Vorteil für den FC Bayern. Manuel Neuer bezeichnete er als "Gigant, Legende, besten Torwart aller Zeiten". Lukas Hradecky sei "für Bayer ein Glücksfall als starker Bundesliga- Keeper und wichtiger Typ für die Teambalance".

Auch in der Abwehr sieht Reschke Leverkusen ein wenig stärker besetzt. "Tah, Tapsoba, Hincapie und Co. sind in der Regel berechenbarer, eingespielter, seriöser als Upamecano, Kim, Davies und Co.", betonte der 66-Jährige. Der Spielerberater fügte hinzu: "Als Fan von Bayer 04 muss ich weniger Sorgen vor einem Lapsus haben. Auch im Spielaufbau ist Leverkusen hier klarer."

Im Mittelfeld sind der FC Bayern und Bayer Leverkusen laut Reschke gleichstark besetzt. "Hier vergleiche ich die Dirigenten Granit Xhaka und Joshua Kimmich und sehe ein Remis", merkte er an.

Xhaka sei "der absolute Platz-Chef und Trainer-Vertraute, er verkörpert ein einzigartiges Wechselspiel zwischen Fels in der Brandung und antreibendem Druckentfacher".

Kimmich sei ein "interner Widerstandsüberwinder" sowie ein "erfolgsbesessenes Mentalitätsmonster" und ein "genialer Inszenierer".

Gerne würde Reschke Xhaka und Kimmich zusammen in einem Team sehen. "Aber das bleibt wohl Wunschdenken", so der ehemalige Technische Direktor der Münchner.

Musiala und Wirtz als "traumhafte Geschenke"

Ein Vergleich zwischen Jamal Musiala und Florian Wirtz verbietet sich laut Reschke. "Beide sind einzigartige Fußballer zum Verlieben, zwei traumhafte Geschenke für den deutschen Fußball", schwärmte er.

Wirtz sei "eine orkanartige Naturgewalt mit millimetergenauen spielentscheidenden Schlüsselaktionen". Ihn zeichne zudem eine starke Balleroberungslust aus.

Musiala verströme die "Eleganz des Balletttänzers Rudolf Nurejew. Er lässt träumen, sorgt für verzaubernde Momente". Dennoch betonte Reschke: "Aktuell ein klitzekleiner Vorteil bei Bayer."

Im Sturmzentrum hat Harry Kane laut Reschke die Nase klar vor Victor Boniface.

Auch auf den offensiven Flügeln sieht der langjährige Bayer-Mitarbeiter die Münchner im Vorteil. "Coman, Olise, Sané, Gnabry treiben in Top-Form jeden Gegner in den Wahnsinn. Und nie passte der Begriff Edeljoker besser als bei Müller und Tel", schwärmte Reschke.