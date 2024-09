Schalke denkt über Drittliga-Coach nach - Klub reagiert

IMAGO/StefanxRittershaus

Heiner Backhaus wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 sucht nach der Freistellung von Karel Geraerts nach einem neuen Trainer. Einem neuen Bericht zufolge geht der Blick dabei auch in die 3. Liga.

Der FC Schalke 04 hat es nach "WAZ"-Angaben auf Heiner Backhaus von Alemannia Aachen abgesehen. S04-Kaderplaner Ben Manga beschäftige sich derzeit mit einer möglichen Verpflichtung des 42-Jährigen. Daher habe er sich zuletzt auch Informationen über den Coach des Drittliga-Aufsteigers eingeholt, heißt es.

Backhaus kam vor rund einem Jahr zur Alemannia, zuvor war er unter anderem als Co-Trainer bei der SG Sonnenhof Großaspach sowie als hauptverantwortlicher Coach bei Rot-Weiß Koblenz und BFC Dynamo aktiv. Die Aachener führte der Übungsleiter prompt aus der Regionalliga West in die 3. Liga, dort rangiert der Aufsteiger nach sechs Spieltagen mit sieben Punkten im unteren Tabellenmittelfeld.

Interesse des FC Schalke 04 eine "Ehre und Bestätigung"

Bei der Alemannia ist man Spekulationen aufgrund der erfolgreichen Arbeit des Trainers bereits gewohnt. "Ich höre und lese immer wieder, dass Vereine an Heiner interessiert sind oder sein sollen. Ich sage es mal so: Wir wissen, welch überragenden Trainer wir hier in Aachen haben", sagte Erdal Celik, Technischer Direktor des Klubs, gegenüber der Regionalzeitung.

Celik fügte hinzu: "Sollte ein Verein wie der FC Schalke 04 an Heiner Interesse bekunden, dann wäre das für uns eine große Ehre und Bestätigung der guten Arbeit in Aachen."

Gleichwohl geht der Aachener Verantwortliche nicht davon aus, dass man Backhaus bald an der Seitenlinie auf Schalke sehen wird: "Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Denn Heiner ist hier noch vertraglich gebunden und die Geschichte unter ihm als Trainer ist bei Alemannia Aachen noch längst nicht zu Ende geschrieben." Das Arbeitspapier des Trainers ist noch langfristig bis 2027 datiert.