Das fehlte Passlack zum großen BVB-Durchbruch

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Felix Passlack (l.) trifft am Freitagabend mit Bochum auf den BVB

Seit einem Jahr kickt Felix Passlack nun für den VfL Bochum, hat an der Castroper Straße einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. In den Jahren zuvor hatte er es immer wieder bei Borussia Dortmund versucht, konnte sich beim BVB aber nie nachhaltig durchsetzen. Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub sprach der Außenverteidiger nun über die Gründe dafür.

Schon als 17-Jähriger debütierte Passlack für den BVB in der Fußball-Bundesliga, stand damals noch mit Stars wie Ilkay Gündogan, Shinji Kagawa oder Pierre-Emerick Aubameyang gemeinsam auf dem Rasen.

Wirklich als Stammspieler etablieren konnte sich der Rechtsverteidiger bei den Schwarz-Gelben aber nicht. Insgesamt dreimal wurde Passlack verliehen, lief zwischen 2018 und 2020 für 1899 Hoffenheim, Fortuna Sittard und Norwich City auf. Im Sommer 2023 folgte dann der endgültige Dortmund-Abschied in Richtung VfL Bochum.

"Der erste Schritt ist, von den Junioren den Sprung nach oben zu schaffen, was nicht vielen gelingt. Noch schwerer ist es dann, Woche für Woche auf dem absoluten Topniveau zu performen, das Vertrauen des Trainers und der Teamkollegen zu bekommen", erläuterte der mittlerweile 26-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten", was es bei Borussia Dortmund besonders anspruchsvoll mache.

Passlack lobt BVB-Youngster Gittens

Genau diese Konstanz über einen längeren Zeitraum fehlte Passlack im BVB-Dress immer wieder, weshalb er insgesamt nur 16 Startelf-Einsätze für die Westfalen zu Buche stehen hatte.

"Außerdem sind die finanziellen Möglichkeiten in Dortmund größer als bei den meisten anderen Bundesliga-Klubs, die Konkurrenz ist entsprechend groß und stark. Das macht es als Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs besonders schwer, auch bei den Profis durchzustarten", fügte der gebürtige Bottroper hinzu.

Einem derzeitigen Dortmunder Top-Talent traut Passlack den großen Durchbruch im BVB-Trikot zu: "Jamie Gittens macht es in dieser Saison sehr gut [...] Jamie ist schon richtig gut in Form", so der Bochumer über den englischen Durchstarter, der vergangene Woche zwei Tore in der Champions League erzielte.