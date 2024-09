Spannende Keeper-Gerüchte um den FC Bayern

IMAGO/Natalie Mincher/SPP

Alisson Becker vom FC Liverpool soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Hammer-Gerücht um den FC Bayern! Die Münchner haben angeblich die Entwicklungen um Keeper Alisson Becker vom FC Liverpool genau im Blick. Der 31-Jährige wird als Ersatz für Manuel Neuer gehandelt.

Ein Wechsel von Alisson Becker vom FC Liverpool zum FC Bayern im Sommer 2025 wäre eine faustdicke Überraschung! Genau dieses Szenario ist der englischen "Sun" zufolge allerdings durchaus eine Option.

Demnach ist Bayerns Coach Vincent Kompany seit seiner Zeit als Übungsleiter des englischen Klubs FC Burnley ein großer Fan des brasilianischen Nationaltorhüters. Ein "ambitionierter" Vorstoß des deutschen Rekordmeisters, Alisson nach der laufenden Saison unter Vertrag zu nehmen, sei daher nicht ausgeschlossen, berichtet die Boulevard-Zeitung.

Alisson ist noch bis Ende Juni 2027 an die Reds gebunden, zuletzt wurde aber immer wieder darüber spekuliert, dass der Südamerikaner das Weite suchen könnte. Vor allem ein millionenschwerer Wechsel in die saudi-arabische Pro League geisterte immer wieder durch die Medien.

Interesse des FC Bayern dürfte von Manuel Neuer abhängen

Sicher auch, da man an der Anfield Road vermeintlich längst eine neue Nummer eins unter Vertrag genommen hat. Im Sommer 2024 investierte Liverpool rund 30 Millionen Euro in die Dienste von Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia, parkte den Georgier allerdings für eine weitere Saison bei den Spaniern.

Dass sich Alisson hinter dem Neuzugang einordnen will und wird, ist eher nicht zu erwarten, ein Abschied daher naheliegend. Die Spur zum FC Bayern wird aber wohl nur heiß, sollte Manuel Neuer überraschend beschließen, seinen Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt nicht zu verlängern oder sogar, seine Handschuhe an den Nagel zu hängen. Wirklich realistisch erscheint diese Option aktuell allerdings nicht.