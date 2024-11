Dämpfer für den BVB - spätes Tor ärgert FC Bayern

IMAGO

Nestory Irankunda traf für den FC Bayern

Während die europäische Fußball-Elite im Rahmen der Champions League ihr Glück versucht, messen sich die U19-Talente der in der Königsklasse vertretenen Klubs in der Youth League. Die A-Junioren von Bayer Leverkusen, dem BVB und RB Leipzig kassierten dabei einen empfindlichen Dämpfer, besser machten es die Talente des VfB Stuttgart und des FC Bayern.

Drei Partien, drei Pleiten! Die Talente der deutschen Champions-League-Starter Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund haben bereits am Dienstag Niederlagen in der Youth League kassiert. Bayer ging 1:4 beim FC Liverpool baden, RB Leipzig unterlag mit 2:3 bei Celtic Glasgow und der BVB verlor sogar vor heimischer Kulisse gegen Underdog Sturm Graz mit 2:3.

Vor allem der Leipziger Nachwuchs muss nach nur drei Punkten aus vier Spielen schon ums Weiterkommen zittern. Der BVB und Bayer stehen mit sieben Zählern deutlich besser da.

Noch besser haben sich bislang allerdings die Youngster des VfB Stuttgart und des FC Bayern gemacht.

FC Bayern kassiert späten Ausgleich

Die Schwaben setzten sich am Mittwoch überraschend klar mit 4:1 gegen die zuvor ungeschlagenen Talente des italienischen Klubs Atalanta Bergamo durch. Die Gäste spielten nach einer Roten Karte für Keeper Piotr Pardel allerdings mehr als 60 Minuten in Unterzahl. Für den VfB war es der dritte Sieg im dritten Spiel der Youth-League-Ligaphase.

Diese Ausbeute verpasste der Nachwuchs des FC Bayern, der sich am Mittwoch von Benfica SL mit 3:3 trennte, knapp. Dabei gerieten die Münchner in der ersten Halbzeit gleich zweimal in Rückstand. In der 19. Minute brachte Gustavo Varela die Portugiesen in Führung, nach dem Ausgleich von Nestory Irankunda (23. Minute) traf Goncalo Oliveira unmittelbar mit dem Pausenpfiff erneut für Benfica.

In den zweiten 45 Minuten bewies Coach Peter Gaydarov dann ein goldenes Händchen, indem er mit Jonah Kusi-Asare und Mike Wisdom die zwei Torschützen einwechselte. Kusi-Asare traf in der 70., Wisdom in der 76. Minute. Martim Ferreira erzielte in der Nachspielzeit das bittere 3:3.