Insider schätzt Schalker Trainer-Gerücht ein

IMAGO/Grant Hubbs

Raphael Wicky heuert wohl nicht beim FC Schalke 04 an

Die Trainersuche des FC Schalke 04 biegt auf die Zielgerade ein. Wer der neue Mann an der Seitenlinie wird, ist zwar weiter nicht bekannt. Ein zuletzt gehandelter ehemaliger Bundesliga-Profi wird es aber offenbar nicht.

Dabei handelt es sich um Raphael Wicky, der im deutschen Oberhaus einst für den Hamburger SV und Werder Bremen kickte, zudem während seiner aktiven Laufbahn auch für den spanischen Top-Klub Atlético Madrid auflief.

Der Name des 47 Jahre alten Schweizers geisterte zuletzt durch den ein oder anderen Medienbericht sowie vor allem die sozialen Netzwerke. Hintergrund: "Bild" hatte am Freitag berichtet, der neue Schalker Übungsleiter stamme aus dem Ausland, könne aber Deutsch sprechen. Und Wicky ist seit der Trennung von den Berner Young Boys im vergangenen März ohne Job.

Wie der rund um das Berger Feld bestens vernetzte "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann via X (vormals Twitter) vermeldet, ist an den Gerüchten aber nichts dran. Wicky wird das Traineramt auf Schalke demnach nicht übernehmen.

Klarheit in der T-Frage könnte es schon am Sonntag geben. Dann nämlich ist das wichtige Heimspiel gegen Hertha BSC im Kasten. Vor diesem wollten die S04-Bosse dem Vernehmen nach den neuen Mann an der Seitenlinie nicht vorstellen, um keine Unruhe rund um die Mannschaft und Interimscoach Jakob Fimpel zu erzeugen.

FC Schalke 04: Zwei Trainer-Kandidaten zuletzt noch übrig

Kaderplaner Ben Manga soll zuletzt noch zwei Kandidaten auf seiner Liste gehabt haben, Diese werden oder wurden nach Gesprächen dem Schalker Aufsichtsrat vorgestellt. Dort fällt die endgültige Entscheidung, wer den beurlaubten Karel Geraerts beerbt.

Definitiv klar ist inzwischen, dass Fimpel nicht dauerhaft zu den Profis des FC Schalke 04 befördert wird, sondern unabhängig vom Ergebnis des Hertha-Spiels wieder in den Nachwuchsbereich zurück wechselt. "Nach dem Spiel sind die zwei Wochen rum. Danach geht es in der U23 für mich weiter", sagte Fimpel auf der Schalker Pressekonferenz am Freitag.