Bericht: Neuer S04-Coach steht für "langweiligen Fußball"

Kees van Wonderen ist in Deutschland noch recht unbekannt

Rund zwei Wochen nach der Entlassung von Karel Geraerts hat der FC Schalke 04 einen neuen Cheftrainer gefunden. Kees van Wonderen soll installiert werden und die Nachfolge von Jakob Fimpel antreten, der bei den Königsblauen zwei Wochen lang als Interimstrainer fungiert hatte. Der Niederländer soll den FC Schalke endlich wieder nachhaltig in die Erfolgsspur bringen. Allerdings eilt van Wonderen ein zweifelhafter Ruf voraus.

Für welchen Fußball steht der Coach, der in den letzten Jahren bei den Go Ahead Eagles und beim SC Heerenveen in der niederländischen Eredivisie gearbeitet hatte?

Laut eines "Sky"-Berichts fällt die Antwort auf diese Frage eher ernüchternd aus. Wie "Sky"-Reporter und Schalke-Insider Dirk große Schlarmann nämlich berichtet, ist van Wonderen in den Niederlanden eher für einen "defensiven und langweiligen" Fußball bekannt.

Oberste Priorität seiner Arbeit in Gelsenkirchen werde daher haben, die löchrige Abwehrreihe des FC Schalke 04 endlich zu stabilisieren.

Die Knappen haben nach acht Spieltagen in der 2. Bundesliga bereits satte 19 Gegentore kassiert. Keine andere Mannschaft im deutschen Fußball-Unterhaus stellt eine noch schlechtere Defensivreihe.

Eurofighter Mulder arbeitete schon mit van Wonderen zusammen

Während seiner aktiven Profi-Karriere, die van Wonderen übrigens komplett in der Niederlande absolvierte, lief er wenig überraschend als Abwehrspieler auf, brachte es Ende der 1990er-Jahre immerhin zum fünfmaligen Nationalspieler für die Elftal.

Der Kontakt zum FC Schalke 04 soll "Sky"-Informationen zufolge über Youri Mulder zustande gekommen sein. Der Eurofighter von 1997 hatte mit van Wonderen zwischen 2013 und 2015 einst gemeinsam als Co-Trainer beim FC Twente Enschede gearbeitet.

Auf Auslandserfahrungen als Trainer kann der 55-Jährige, übrigens wie zuvor auch Karel Geraerts, noch nicht zurückblicken.