"Großartiger" FCB tankt Selbstvertrauen für Gipfeltreffen

IMAGO/Eibner /SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der FC Bayern feiert den ersten Sieg in der Königsklasse

Den FC Arsenal aus dem Stadion geschossen, die weiße Weste gewahrt - und die Konkurrenz gewarnt: Nach dem Traumstart in die Champions-League-Saison sind die Fußballerinnen von Bayern München bereit für das Gipfeltreffen in der Bundesliga.

Der deutsche Meister um die überragende Dreifach-Torschützin Pernille Harder habe "gegen einen starken Gegner den nächsten Schritt gemacht. Wir waren wirklich großartig", lobte Trainer Alexander Straus.

Das eindrucksvolle 5:2 (1:1) gegen die Londonerinnen war nicht nur der achte Sieg im achten Pflichtspiel, es diente zugleich als gelungene Generalprobe für das Topspiel gegen den schwächelnden VfL Wolfsburg am Samstag (17:45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport). "Diese Erfahrung ist enorm wichtig für uns", sagte Nationalspielerin Sydney Lohmann: "Jetzt gilt es, in den nächsten Partien daran anzuknüpfen."

Gegen Arsenal waren die Münchnerinnen zunächst einem Rückstand hinterhergelaufen. "Entscheidend war der Ausgleich kurz vor der Pause", meinte Straus, der die "tolle Mentalität" seines Teams hervorhob. "Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, ist genau das Spiel, das wir spielen wollen", sagte Lohmann: "Es ist schön, dass wir es dann auch auf höchstem Niveau gegen eine Mannschaft wie Arsenal auf den Platz bringen."

Die Wölfinnen waren mit einer Niederlage bei der AS Rom (0:1) in die Champions League gestartet, auch in der Liga schwächelte das Team um Alexandra Popp. Der Vorsprung der Bayern auf den Dauerkonkurrenten beträgt nach fünf Spieltagen bereits fünf Punkte.