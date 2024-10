FC Liverpool und Real Madrid heiß auf Leverkusen-Star?

IMAGO/Borussia Monchengladbach - Bayer 04 Leverkus

Jeremie Frimpong (l.) von Bayer Leverkusen weckt offenbar Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt

Dem FC Liverpool droht ein ablösefreier Abgang von Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold. Die Reds haben offenbar schon mehrere Alternativen im Blick - darunter Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen.

Laut dem Portal "CaughtOffside" steht Frimpong beim FC Liverpool weit oben auf der Kandidatenliste. Vanderson (AS Monaco) sowie Michael Kayode (AC Florenz) werden als weitere Namen aufgeführt.

Ob der Premier-League-Klub bei einem der Rechtsverteidiger einen Anlauf starten wird, hängt maßgeblich von der sportlichen Zukunft von Alexander-Arnold ab. Der 26-Jährige besitzt an der Anfield Road nur noch ein Arbeitspapier bis zum Saisonende.

"CaughtOffside" zufolge sind die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten. Der FC Liverpool soll trotzdem nach wie vor daran interessiert sein, eine weitere Zusammenarbeit auszuloten.

Alexander-Arnold wird derzeit immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Königlichen müssen wohl den Rest der Saison auf den am Kreuzband verletzten Daniel Carvajal verzichten. Ob der amtierenden Champions-League-Sieger schon im Winter bei Alexander-Arnold anklopfen könnte, darüber kursieren momentan widersprüchliche Berichte.

Real Madrid offenbar ebenfalls an Frimpong interessiert

Spannend: Laut "Sport Bild" zieht Real Madrid ebenfalls eine Verpflichtung von Frimpong in Erwägung. Der Name des 23-Jährigen soll bereits in der spanischen Hauptstadt diskutiert worden sein.

Frimpong ist bei Bayer Leverkusen mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Der Niederländer soll die Werkself im kommenden Sommer aber angeblich durch eine Ausstiegsklausel für rund 40 Millionen Euro verlassen können. Im Winter wäre die zu zahlende Ablösesumme dagegen frei verhandelbar, berichtete "Sport Bild" zuletzt.

Ob der FC Liverpool oder Real Madrid wirklich bei Frimpong Ernst machen, bleibt abzuwarten.