Bayerns Szenarien mit Paul Wanner

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Paul Wanner ist vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen

Eigentlich gehört Paul Wanner dem FC Bayern, doch derzeit ist der offensive Mittelfeldspieler von den Münchnern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Dort verzückt er die Bundesliga. Doch wie geht es eigentlich 2025 für das Bayern-Talent weiter? Offenbar sind mehrere Szenarien möglich.

Im Dezember wird Paul Wanner "schon" 19 Jahre alt. Warum "schon"? Weil das Top-Talent des FC Bayern sich bereits im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen in die Geschichtsbücher seines Klubs als jüngster Bundesligaspieler eintrug und gleichzeitig auch zweitjüngster Spieler in der Bundesligageschichte wurde.

Seitdem ist viel passiert: Nach einigen Spielen in der Zweitvertretung des FC Bayern wurde Wanner in 2023/24 an die SV Elversberg ausgeliehen, überzeugte dort mit sechs Toren und drei Vorlagen in 28 Zweitliga-Partien.

Weiter ging es nun auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim, wo der 18-Jährige bis zum kommenden Sommer spielen wird.

In Heidenheim knüpfte Wanner bislang nahtlos an seine guten Leistungen an, steht nach sechs Bundesliga-Spieltagen bereits bei drei Scorerpunkten (zwei Tore, eine Vorlage), zudem traf er im DFB-Pokal und auch in der Conference League.

Verrechnet der FC Bayern Wanner?

Doch wie geht es nach der aktuellen Saison weiter? Laut "Sky" ist aktuell noch offen, ob Wanner ab Juli 2025 wirklich das Trikot des FC Bayern tragen wird.

Klar ist wohl nur, dass Wanner sich in 2025/26 in der Champions League beweisen soll. Ob das in München der Fall ist, steht noch nicht fest.

Szenario eins wäre also eine weitere Leihe zu einem Klub, der in der Königsklasse aktiv ist. Könnte hier der VfB Stuttgart ins Spiel kommen? Die Schwaben sollen bereits in diesem Sommer Interesse an Wanner gezeigt haben, wollte dem Bericht nach eine zweijährige Leihe inklusive Kaufpflicht. Am Ende machte bekanntlich Heidenheim das Rennen.

Szenario zwei wäre eine Chance beim FC Bayern, doch hier hängt nach "Sky"-Infos viel davon ab, ob es für Wanner überhaupt einen Platz im offensiven Mittelfeld gibt. Heißt: Wie geht es mit Jamal Musiala, der verlängern soll, weiter? Und: Kommt Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) nach München? Erst wenn es auf diese Fragen antworten gibt, dürfte es für Wanner konkreter werden - oder eben nicht.

Szenario drei wäre, dass Wanner in einen Deal mit Bayer Leverkusen zum angedachten Transfer von Wirtz verrechnet wird. Dieses Gedankenspiel macht "Sky" ebenfalls auf. Insgesamt seien alle Szenarien aber "noch weit weg", räumt der Pay-TV-Sender ein.

Wanners Vertrag beim FC Bayern ist noch bis Ende Juni 2027 datiert.