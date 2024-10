Nagelsmann adelt Leweling: "So gut nicht erwartet"

IMAGO/Pieter van der Woude

Debütant Jamie Leweling (l.) wurde von Julian Nagelsmann (r.) gelobt

Zwischenziel erreicht: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat erstmals die K.o.-Runde der Nations League unter Dach und Fach gebracht. Das Team von Julian Nagelsmann bezwang die Niederlande in München am Montagabend mit 1:0 (0:0). In aller Munde war anschließend Matchwinner Jamie Leweling, der ein Traumdebüt hinlegte. Die Stimmen zum Spiel beim "ZDF":

Julian Nagelsmann (Bundestrainer):

... zum Spiel: "Das war ein großer Schritt. Wir haben es gut gemacht, wenig zugelassen. Wir haben absolut verdient gewonnen."

... zu Matchwinner Leweling: "Dass er so gut spielt, habe ich nicht erwartet. Er hat viele kritische Situation gut gelöst. Wir haben ihn überrascht."

... zu Debütant Oliver Baumann: "In der Gesamtheit schon eine Note eins. Auch mit Ball hat er das sehr gut gemacht. Er hat sehr gut gespielt."

... zu den kommenden Partien: "Wir haben den Anspruch, die zu gewinnen. In der Kabine ist eine Superstimmung, sie haben Lust, zu gewinnen."

Jamie Leweling (Siegtorschütze): "Wir haben als Mannschaft gewonnen. Hinten standen wir gut, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ich freue mich, dass ich helfen konnte."

Joshua Kimmich (Kapitän): "Wir freuen uns sehr. Wir sind sehr stolz auf die Leistung. In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir hatten viele neue und junge Spieler mit dabei, wir haben leider viele Verletzte. Aber das hat man gar nicht so gemerkt. Jamie muss man herausheben. Nicht nur wegen seines Tores hat er ein überragendes Spiel gemacht."