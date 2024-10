Leweling "Held des Abends" - Oranje "peinlich schwach"

IMAGO/Pieter van der Woude

Jamie Leweling überzeugte beim Debüt für die Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Debütant Jamie Leweling erzielte beim 1:0 gegen die Niederlande das entscheidende Tor für die DFB-Auswahl. Die internationalen Pressestimmen zum Spiel:

Deutschland

RTL.de: "Traum-Debüt! - Leweling schießt DFB-Elf ins Nations-League-Viertelfinale!"

ntv.de: "Starke DFB-Notelf besiegt erschreckend schwache Niederländer. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft macht einen großen Schritt Richtung Gruppensieg in der Nations League. An einem emotionalen Abend in München werden die ganz schwachen Niederländer mit 1:0 (0:0) bezwungen. Ein Debütant sorgt für die großen Momente."

kicker: "Debütant Leweling schießt DFB-Elf zum Sieg gegen die Niederlande. Dank eines knappen, aber verdienten 1:0-Erfolgs gegen die Niederlande steht Deutschland in der Nations League vorzeitig im Viertelfinale. Ein Debütant wurde dabei zum Helden des Abends."

Süddeutsche Zeitung: "Die unglaublichen Abenteuer des Jamie Leweling. Erst annullieren die Petzen aus dem Videokeller sein Debüttor, dann sichert Jamie Leweling das bunte 1:0 gegen die Niederlande. Die deutsche Nationalmannschaft zieht erstaunlich souverän zum ersten Mal ins Viertelfinale der Nations League ein."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Die neue Liebe Nations League. Ein Debütant als Star des Abends: Jamie Leweling vom VfB Stuttgart erzielt beim 1:0-Sieg des DFB-Teams über die Niederlande das entscheidende Tor. Deutschland steht im Viertelfinale der Nations League."

Niederlande

Algemeen Dagblad: "Steuerlose Oranje verliert an einem traurigen Abend gegen Deutschland. Keine Führung, kein Charakter, kein Plan. An einem traurigen Abend in München hat die niederländische Mannschaft am Montagabend gegen Deutschland verloren, und zwar zu Recht: 1:0. Vor allem vor der Halbzeitpause spielten die Niederländer peinlich schwach."

De Telegraaf: "Niederländische Mannschaft unterliegt knapp gegen Deutschland. Ronald Koeman muss überglücklich sein, dass er Virgil van Dijk (33) überreden konnte, nach der Europameisterschaft bei Oranje zu bleiben. Der Kapitän, der nur schwer mit der Kritik an seiner Person umgehen konnte, ist unverzichtbar. Das wurde beim Nations-League-Spiel in Deutschland (1:0) schmerzlich deutlich, bei dem die Nationalspieler massenhaft vom Eis fielen. Dabei war das Fehlen des gesperrten Anführers kein Grund für eine derart peinliche Vorstellung."

nrc: "Verunsichertes Oranje kommt mit geschwächtem Deutschland nicht zurecht und verliert 1:0."

Voetbal International: "Oranje verpatzt dramatischen Start und verliert in München. Die niederländische Nationalmannschaft hat im Nations-League-Spiel gegen Deutschland in München eine ziemlich hoffnungslose Niederlage erlitten. Jamie Leweling, Angreifer des VfB Stuttgart, wurde in der zweiten Halbzeit zum Matchwinner."

Österreich

Kronen Zeitung: "Viertelfinale! Deutscher Debütant bezwingt Holland! Mit einem starken Auftritt und einem verdienten 1:0-Sieg gegen den Erzrivalen Niederlande hat sich Deutschlands Nationalteam das Ticket für das Viertelfinale der Nations League gesichert."

Kurier: "Ein Debütant schießt Deutschland zum Sieg und ins Viertelfinale."

Frankreich

L'Équipe: "Deutschland steht nach seinem Erfolg gegen die Niederlande bereits im Viertelfinale der Nations League."